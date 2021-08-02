Российские олимпийцы третьими достигли отметки в 50 наград на Играх в Токио

Россияне завоевали 2 августа шесть медалей — две серебряные и четыре бронзовые. Серебро Олимпиады добыли гимнаст Денис Аблязин в опорном прыжке и стрелок Сергей Каменский в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений.

Бронзовыми призерами в понедельник стали гимнастка Ангелина Мельникова (вольные упражнения), велогонщицы на треке Дарья Шмелева и Анастасия Войнова в командном спринте, а также борцы греко-римского стиля Сергей Емелин и Сергей Семенов.

В медальном зачете Игр сборная России остается на пятом месте (12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых наград). Лидирует в зачете команда Китая (29−17−16), второй идет сборная США (22−25−17), третьей — команда Японии (17−6−10), а четвертой — сборная Австралии (14−4−16).