Российские олимпийцы третьими достигли отметки в 50 наград на Играх в Токио
ТОКИО, 2 авг — РИА Новости. Сборная России достигла отметки в 50 завоеванных медалей на Олимпийских играх в Токио по итогам соревнований, прошедших в понедельник.
ТОКИО, 2 авг — РИА Новости. Сборная России достигла отметки в 50 завоеванных медалей на Олимпийских играх в Токио по итогам соревнований, прошедших в понедельник.
Россияне завоевали 2 августа шесть медалей — две серебряные и четыре бронзовые. Серебро Олимпиады добыли гимнаст Денис Аблязин в опорном прыжке и стрелок Сергей Каменский в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений.
Бронзовыми призерами в понедельник стали гимнастка Ангелина Мельникова (вольные упражнения), велогонщицы на треке Дарья Шмелева и Анастасия Войнова в командном спринте, а также борцы
В медальном зачете Игр сборная России остается на пятом месте (12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых наград). Лидирует в зачете команда Китая (29−17−16), второй идет сборная США (22−25−17), третьей — команда Японии (17−6−10), а четвертой — сборная Австралии (14−4−16).
При этом по общему количеству наград российские спортсмены уступают только американцам (64) и китайцам (62).