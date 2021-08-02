Трое с медалями или одна «бронза» на всех. Что ждет оставшихся казахстанских боксеров на Олимпиаде-2020

Завтра, 3 августа, на ринг выйдут Сакен Бибосынов с Закиром Сафиуллиным, которые, в случае победы, могут войти в топ-4 своих весовых категорий. С этой задачей уже справился Камшыбек Кункабаев, который выиграл первую казахстанскую медаль в боксе.

До 52 килограммов

Сакен Бибосынов (Казахстан) — Габриэль Эскобар Маскунано (Испания)

24-летний казахстанец прошел крепкого французского боксера Биллала Беннама, которого относили к потенциальным медалистам олимпийского турнира. Теперь новое испытание — 25-летний чемпион Европейских игр из Испании. Спортсмен не очень известный, но к нему нужно присмотреться.

С одной стороны, испанцу повезло в Минске, ведь практически все сильные конкуренты, среди которых были француз Беннама с британцем Галалом Яфаем, попали в соседнюю сетку. Другие большие турниры складывались не так успешно, ведь Маскунано останавливался в четвертьфинале.

Так было на ЧМ-2017, когда его разбил кубинец Йосвани Вейтия, и на ЧЕ-2017, где было поражение от Брэндана Ирвайна из Ирландии. Бибосынов может продолжить эту неудачную для конкурента серию. Свою готовность Сакен уже показал, а теперь осталось это не растерять в главных боях олимпийского старта.

До 63 килограммов

Закир Сафиуллин (Казахстан) — Харри Гарсайд (Австралия)

Боксеры не такие титулованные, как в паре Бибосынов — Маскунано, но должны выдать примерный равный бой. Австралиец является чемпионом Океании и дважды успел съездить на чемпионаты мира. Могли конкуренты встретиться в 2019 году в Гамбурге, когда попали в одну сетку.

Но оба не дошли только до четвертьфинала. Сафиуллин проиграл кубинцу Энди Крусу, а Гарсайд — Илье Попову из России. На Олимпиаде австралиец выиграл два, скорее всего, простых поединка.

Первым был оппонент из Папуа Новая Гвинея — Джон Уме. Счет — 5:0. Во втором круге с тем же результатом побежден сеяный фаворит из Намибии — Джонас Джонас.

Предположим, что 34-летний Сафиуллин сможет справиться с 24-летним конкурентом, ведь он более искушен и опытен, чем австралиец. А если учесть настрой и самоотдачу, плюс дополнительный выходной из-за не выхода соперника на поединок, то у Закира все шансы на медаль Олимпиады.

Свыше 91 килограммов

Камшыбек Кункабаев (Казахстан) — Ричард Торрес-младший (США)

Сложное противостояние. Боксеры уже завоевали медаль Игр-2020, но еще одна победа выведет их в финал турнира. На стороне 29-летнего казахстанца опыт и определенный уровень успешности в последние годы. Что может противопоставить 22-летний американец?

Скорость и свое желание пробиться дальше. В четвертьфинале он уже выиграл «мини-финал», когда переиграл кубинца Дайниера Перо. Именно боксер из Кубы остановил Торреса на пути в финал Панамериканских игр два года назад, а сейчас американец вернул долг. Теперь еще одна преграда — титулованный казахстанец.

Торрес будет готов к бою, ведь он, скорее всего, разбирал действия Кункабаева. «Бронза» — это уже успех для Торреса, а для казахстанца — задача-минимум. Капитану сборной может помешать давление, ведь от него ждут выхода в финал, а затем золотой медали. Американец способен удивить.