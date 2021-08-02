Трое с медалями или одна «бронза» на всех. Что ждет оставшихся казахстанских боксеров на Олимпиаде-2020

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
29
17
16
2США
22
25
17
5Россия
12
21
17
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
5000 м. Женщины. Финал
Сифан Хассан
Хелен Обири
Гудаф Тсегай
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Финал
Аделин Мария Грей
Алин Роттер Фокен
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Мужчины. Финал
Суфьян Эль Баккали
Ламеча Гирма
Бенджамин Киген
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Чжоу Цян
Хирои Минагава
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ясмин Адар
Айпери Медет
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
Виктор Аксельсен
Чэнь Лун
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Финал
Михайн Лопес Нуньес
Якоби Каджая
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Сергей Семенов
Ясмани Акоста Фернандес
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амин Мирзазаед
Риза Кайялп
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория свыше 87 кг. Женщины. Финал (группа А)
Ли Венвень
Эмили Кэмпбелл
Сара Элизабет Роблес
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Кевин Кордон
Энтони Гинтинг
Результаты
Легкая атлетика
Диск. Женщины. Финал
Валери Эллман
Кристин Пуденц
Яйме Перес
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Финал
Кенихиро Фумита
Луис Орта Санчес
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Сергей Емелин
Виктор Чобану
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Валихан Сэйлайк
Ленур Темиров
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Мужчины. Финал
Син Джи Хван
Денис Аблязин
Артур Давтян
Результаты
Гимнастика спортивная
Вольные упражнения. Женщины. Финал
Джейд Кэйри
Ванесса Феррари
Маи Мураками
Ангелина Мельникова
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Женщины. Финал
Китай
Германия
Россия
Результаты
Конный спорт
Троеборье, командное первенство. Микст. Финал
Великобритания
Австралия
Франция
Результаты
Конный спорт
Троеборье, личное первенство. Микст. Финал
Юлия Краевски
Том МакИвен
Эндрю Хой
Результаты
Расписание событий
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
3.08скороТина Граудина / Анастасия КравченокаХизер Бэнсли / Бренди Уилкерсон
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
3.08скороСара Паван / Мелисса Хумана-ПаредесМариафе Артачо / Таликва Клэнси
Легкая атлетика. Мужчины
3.08скороТройной прыжок. Мужчины. Квалификация
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
3.08скороАна Силва Рамос / Ребекка СилваАнук Верже-Депре / Йоана Хайдрих
Волейбол. Мужчины. 1/4 финала
3.08скороКанадаРоссия
Легкая атлетика. Мужчины
3.08скоро1500 м. Мужчины. Предварительный раунд
Легкая атлетика. Женщины
3.08скороКопье. Женщины. Квалификация A
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
3.08скороЛаура Людвиг / Маргарета КозухЭйприл Росс / Эликс Клинман
Гандбол. Мужчины. 1/4 финала
3.08скороФранцияБахрейн
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
3.08скороБайдарка-одиночка, 200 м. Женщины. Полуфинал
Легкая атлетика. Женщины
3.08скоро400 м. Женщины. Предварительный раунд
Прыжки в воду. Мужчины
3.08скороТрамплин 3 м. Мужчины. Полуфинал
Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала
3.08скороСловенияГермания
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
3.08скороКаноэ-двойка, 1000 м. Мужчины. Полуфинал
Хоккей на траве. Мужчины. 1/2 финала
3.08скороИндияБельгия
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
3.08скороБайдарка-одиночка, 1000 м. Мужчины. Полуфинал
Легкая атлетика. Женщины
3.08скороКопье. Женщины. Квалификация B
Легкая атлетика. Женщины
3.08скороДлина. Женщины. Финал
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/4 финала
3.08скороВячеслав Красильников / Олег СтояновскийЮлиус Толе / Клеменс Виклер
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
3.08скороБайдарка-двойка, 500 м. Женщины. Полуфинал
18:51 (мск), источник: Vesti.kz

Трое с медалями или одна «бронза» на всех. Что ждет оставшихся казахстанских боксеров на Олимпиаде-2020

Три боксера сборной Казахстана остались в числе претендентов на медали Олимпиады-2020, но только один обеспечил себя попаданием на пьедестал почета Игр в Токио. О соперниках казахстанцев и предположительных шансах на успех — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Источник: olympic.kz

Завтра, 3 августа, на ринг выйдут Сакен Бибосынов с Закиром Сафиуллиным, которые, в случае победы, могут войти в топ-4 своих весовых категорий. С этой задачей уже справился Камшыбек Кункабаев, который выиграл первую казахстанскую медаль в боксе.

До 52 килограммов

Сакен Бибосынов (Казахстан) — Габриэль Эскобар Маскунано (Испания)

24-летний казахстанец прошел крепкого французского боксера Биллала Беннама, которого относили к потенциальным медалистам олимпийского турнира. Теперь новое испытание — 25-летний чемпион Европейских игр из Испании. Спортсмен не очень известный, но к нему нужно присмотреться.

С одной стороны, испанцу повезло в Минске, ведь практически все сильные конкуренты, среди которых были француз Беннама с британцем Галалом Яфаем, попали в соседнюю сетку. Другие большие турниры складывались не так успешно, ведь Маскунано останавливался в четвертьфинале.

Так было на ЧМ-2017, когда его разбил кубинец Йосвани Вейтия, и на ЧЕ-2017, где было поражение от Брэндана Ирвайна из Ирландии. Бибосынов может продолжить эту неудачную для конкурента серию. Свою готовность Сакен уже показал, а теперь осталось это не растерять в главных боях олимпийского старта.

До 63 килограммов

Закир Сафиуллин (Казахстан) — Харри Гарсайд (Австралия)

Боксеры не такие титулованные, как в паре Бибосынов — Маскунано, но должны выдать примерный равный бой. Австралиец является чемпионом Океании и дважды успел съездить на чемпионаты мира. Могли конкуренты встретиться в 2019 году в Гамбурге, когда попали в одну сетку.

Но оба не дошли только до четвертьфинала. Сафиуллин проиграл кубинцу Энди Крусу, а Гарсайд — Илье Попову из России. На Олимпиаде австралиец выиграл два, скорее всего, простых поединка.

Первым был оппонент из Папуа Новая Гвинея — Джон Уме. Счет — 5:0. Во втором круге с тем же результатом побежден сеяный фаворит из Намибии — Джонас Джонас.

Предположим, что 34-летний Сафиуллин сможет справиться с 24-летним конкурентом, ведь он более искушен и опытен, чем австралиец. А если учесть настрой и самоотдачу, плюс дополнительный выходной из-за не выхода соперника на поединок, то у Закира все шансы на медаль Олимпиады.

Свыше 91 килограммов

Камшыбек Кункабаев (Казахстан) — Ричард Торрес-младший (США)

Сложное противостояние. Боксеры уже завоевали медаль Игр-2020, но еще одна победа выведет их в финал турнира. На стороне 29-летнего казахстанца опыт и определенный уровень успешности в последние годы. Что может противопоставить 22-летний американец?

Скорость и свое желание пробиться дальше. В четвертьфинале он уже выиграл «мини-финал», когда переиграл кубинца Дайниера Перо. Именно боксер из Кубы остановил Торреса на пути в финал Панамериканских игр два года назад, а сейчас американец вернул долг. Теперь еще одна преграда — титулованный казахстанец.

Торрес будет готов к бою, ведь он, скорее всего, разбирал действия Кункабаева. «Бронза» — это уже успех для Торреса, а для казахстанца — задача-минимум. Капитану сборной может помешать давление, ведь от него ждут выхода в финал, а затем золотой медали. Американец способен удивить.

Напомним, на первой неделе Олимпийских игр в Токио заработали более двух сот тысяч премиальных, а на второй могут увеличить эту сумму, если смогут пробиться в топ-6.

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XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
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XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
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XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
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V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
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