«Украденное» золото и россыпь медалей: итоги десятого дня Олимпиады в Токио

Очередной, уже десятый день Олимпийских игр подошёл к концу, принеся нашим болельщикам массу приятных эмоций. Российские спортсмены снова принесли в копилку команды россыпь наград, правда, обошлось без желанного золота.

Судьи «крадут» золото у Аблязина

Герой дня — Денис Аблязин. Российский гимнаст был одним из главных фаворитов в опорном прыжке. Свою программу он исполнил максимально уверенно, без каких-либо фатальных ошибок. В итоге набрал столько же, сколько и победитель — кореец Син Джэ Хван, но из-за меньшей сложности он остался лишь на второй строчке. Удивительно и то, что Джэ Хван серьёзно ошибся при приземлении во время первого прыжка, но всё равно взял золото.

«Почему серебро, это лучше спрашивать у судей. У них свои видения на всё это. Я так и не понял, по какой оценке они выводили. Должны рассказывать тренеры об этом, которые знали правила. Моя задача — прыгать. Могла быть золотая, но так случилось», — подчеркнул Аблязин.

Ещё одно серебро взял Сергей Каменский, который стал вторым в стрельбе из винтовки с трёх положений с 50 метров. Выше него только китаец Чжан Чанхун, который сумел выиграть с мировым рекордом. Сам Каменский заявил, что хотел победить, ведь по итогам квалификации он был первым.

Бронза на татами, велотреке и ковре

Не обошлось сегодня и без бронзовых медалей. Обрадовать сумели наши борцы. Хотя ожидать в греко-римской борьбе наши болельщики могли гораздо большего. Сергей Емелин в весовой категории до 60 кг, а Сергей Семёнов (до 130 кг) взяли важнейшие для нашей сборной награды.

Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва сумели блеснуть на велотреке и принесли России первую медаль в этом виде программы. В командном спринте взять золото было очень непросто, ведь китаянки, которые стали чемпионками, ещё в квалификации установили мировой рекорд. К слову, Шмелёва заявила журналистам, что, несмотря на медаль, имеются поводы для разочарования.

Третью медаль на Олимпиаде взяла Ангелина Мельникова. 21-летняя уроженка Воронежа на этих Играх стала настоящей королевой спортивной гимнастики. Золото и две бронзы — очень неплохой результат. На сей раз она великолепно проявила себя в вольных упражнениях.

Финал Евлоева и победы «пляжников»

Точно медаль нашей стране принесёт мастер греко-римской борьбы Муса Евлоев в весовой категории до 97 кг. Пока что по сетке турнира он идёт без каких-либо проблем, демонстрируя настрой на золото. В финале его ждёт схватка с представителем Армении Артуром Алексаняном.

В четвертьфинал вышли наши мастера пляжного волейбола. Сначала Илья Лешуков и Константин Семёнов обыграли чилийцев со счётом 2:0, а чуть позже с таким же счётом выиграл другой наш дуэт — Вячеслав Красильников и Олег Стояновский.

Огорчили представительницы классического волейбола, которые в завершающем матче группового этапа достаточно неожиданно уступили Турции и заняли четвёртое место в группе. Впереди четвертьфинал с Бразилией. Вот там-то уж точно будет сложно.

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Зато гандболистки смогли закончить групповой этап на мажорной ноте. Команда Алексея Алексеева взяла своё в матче с Испанией и прошла в четвертьфинал со второго места. Впереди лишь шведки, которым мы проиграли во втором туре.

Удачные квалификации в синхронном плавании и прыжках с шестом

Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина первыми из наших синхронисток взяли старт на Олимпиаде в Токио. Естественно, что никакое другое место, кроме первого, не устроит ни самих спортсменок, ни болельщиков. Потому даже в квалификации наши сразу взяли своё и выиграли произвольную программу.

В финал соревнований по прыжкам с шестом пробилась и Анжелика Сидорова. Она спокойно взяла высоту 4,55 метра и прошла дальше. Вместе с ней туда отправилось ещё 14 участниц.

Всего в активе нашей сборной 50 медалей: 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых. По общему числу наград мы расположились на третьем месте, однако в медальном зачёте наша команда пока пятая. При этом сборная Австралии находится не очень далеко, а вот достать японцев будет гораздо сложнее.