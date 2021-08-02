Травма не помешает армянскому борцу Алексаняну выступить в финале Олимпиады против Евлоева
ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Травма ноги не помешает армянину Артуру Алексаняну выступить в финале олимпийского турнира по
ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Травма ноги не помешает армянину Артуру Алексаняну выступить в финале олимпийского турнира по
Алексанян получил травму ноги в полуфинальном поединке. Он покинул арену, прихрамывая.
«Травма не помешает. Артур выступит в финале», — сказал собеседник агентства.
Финал пройдет во вторник.