Темнокожая легкоатлетка из США показала букву X и плюет на санкции. Что она хочет этим сказать?

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
29
17
16
2США
22
25
17
5Россия
12
21
17
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
5000 м. Женщины. Финал
Сифан Хассан
Хелен Обири
Гудаф Тсегай
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Финал
Аделин Мария Грей
Алин Роттер Фокен
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Мужчины. Финал
Суфьян Эль Баккали
Ламеча Гирма
Бенджамин Киген
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Чжоу Цян
Хирои Минагава
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ясмин Адар
Айпери Медет
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
Виктор Аксельсен
Чэнь Лун
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Финал
Михайн Лопес Нуньес
Якоби Каджая
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Сергей Семенов
Ясмани Акоста Фернандес
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амин Мирзазаед
Риза Кайялп
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория свыше 87 кг. Женщины. Финал (группа А)
Ли Венвень
Эмили Кэмпбелл
Сара Элизабет Роблес
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Кевин Кордон
Энтони Гинтинг
Результаты
Легкая атлетика
Диск. Женщины. Финал
Валери Эллман
Кристин Пуденц
Яйме Перес
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Финал
Кенихиро Фумита
Луис Орта Санчес
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Сергей Емелин
Виктор Чобану
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Валихан Сэйлайк
Ленур Темиров
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Мужчины. Финал
Син Джи Хван
Денис Аблязин
Артур Давтян
Результаты
Гимнастика спортивная
Вольные упражнения. Женщины. Финал
Джейд Кэйри
Ванесса Феррари
Маи Мураками
Ангелина Мельникова
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Женщины. Финал
Китай
Германия
Россия
Результаты
Конный спорт
Троеборье, командное первенство. Микст. Финал
Великобритания
Австралия
Франция
Результаты
Конный спорт
Троеборье, личное первенство. Микст. Финал
Юлия Краевски
Том МакИвен
Эндрю Хой
Результаты
Расписание событий
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
3.08скороТина Граудина / Анастасия КравченокаХизер Бэнсли / Бренди Уилкерсон
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
3.08скороСара Паван / Мелисса Хумана-ПаредесМариафе Артачо / Таликва Клэнси
Легкая атлетика. Мужчины
3.08скороТройной прыжок. Мужчины. Квалификация
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
3.08скороАна Силва Рамос / Ребекка СилваАнук Верже-Депре / Йоана Хайдрих
Волейбол. Мужчины. 1/4 финала
3.08скороКанадаРоссия
Легкая атлетика. Мужчины
3.08скоро1500 м. Мужчины. Предварительный раунд
Легкая атлетика. Женщины
3.08скороКопье. Женщины. Квалификация A
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
3.08скороЛаура Людвиг / Маргарета КозухЭйприл Росс / Эликс Клинман
Гандбол. Мужчины. 1/4 финала
3.08скороФранцияБахрейн
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
3.08скороБайдарка-одиночка, 200 м. Женщины. Полуфинал
Легкая атлетика. Женщины
3.08скоро400 м. Женщины. Предварительный раунд
Прыжки в воду. Мужчины
3.08скороТрамплин 3 м. Мужчины. Полуфинал
Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала
3.08скороСловенияГермания
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
3.08скороКаноэ-двойка, 1000 м. Мужчины. Полуфинал
Хоккей на траве. Мужчины. 1/2 финала
3.08скороИндияБельгия
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
3.08скороБайдарка-одиночка, 1000 м. Мужчины. Полуфинал
Легкая атлетика. Женщины
3.08скороКопье. Женщины. Квалификация B
Легкая атлетика. Женщины
3.08скороДлина. Женщины. Финал
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/4 финала
3.08скороВячеслав Красильников / Олег СтояновскийЮлиус Толе / Клеменс Виклер
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
3.08скороБайдарка-двойка, 500 м. Женщины. Полуфинал
19:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Темнокожая легкоатлетка из США показала букву X и плюет на санкции. Что она хочет этим сказать?

Рэйвен Сондерс — одна из самых необычных спортсменок Токио-2020. Такое не приснится даже в страшном сне.

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Источник: Reuters

Когда МОК перед Играми разрешал политические протесты — впервые в своей истории, — было очевидно, что все это делается для Black Lives Matter. Чтобы многочисленные британцы и американцы, желающие преклонить колено, потом не имели проблем с Олимпийской хартией и правилами. При этом МОК ослабил запрет на политическую пропаганду, так называемое правило 50, но оставил запрет на акции на подиуме.

Послала правила на Х

И вот он был нарушен американской толкательницей ядра Рэйвен Сондерс. Она завоевала серебро во вчерашних соревнованиях. Взойдя на подиум, скрестила руки, показав букву Х (имеется в виду «икс», хотя кто знает, может, американка владеет и кириллической азбукой).

Позже в разговоре с NBC она назвала символ «пересечением, где встречаются все угнетенные люди». Дело, конечно, очень правильное, но, по сути, Сондерс еще и призналась, что жест политический. Это не попытка лениво потянуться в конце рабочего дня.

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Согласно правилам, этому должно последовать разбирательство с участием национального олимпийского комитета, Международной легкоатлетической федерации и самого МОК. И МОК уже заявил, что находится в контакте с двумя первыми организациями и изучает обстоятельства. У нас тему пропустили, а кажется, имеет смысл за ней пристально наблюдать — если присутствие россиян на Олимпиаде вызывает такие вопросы.

Толкательнице плевать на санкции

У нас Сондерс многие могли бы назвать фриком. У нее необычная зелено-фиолетовая прическа, она темнокожая лесбиянка и ведет себя довольно провокационно. Потому что еще удивительнее выглядит реакция американки. На возможное наказание за жест она отреагировала максимально нагло:

— Пусть попробуют забрать эту медаль. Я убегу за границу даже несмотря на то, что не умею плавать.

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И, конечно, собрала много лайков и восторженных комментариев. Просто представьте реакцию тех же людей на такую же акцию кого-то из восточноевропейских соперников. Далеко ходить за примерами не надо: в свое время пловец Милорад Чавич моментально был дисквалифицирован с чемпионата Европы за футболку «Косово jе Србиjа», хотя на тот момент сборной Косово на международных соревнованиях и в помине не было. Думается, даже балалайки на костюмах наших синхронисток вместо запрещенных медведей стриггерят не одного британского журналиста.

Американские иконы стиля

Рэйвен же считает себя образцом для подражания.

— Для меня важно просто быть той, которой я всегда хотела быть, и не извиняться за это, показывать молодому поколению, что не имеет значения, что они говорят тебе и во сколько коробок они тебя заставляют влезть. Люди говорят мне не делать татуировки и пирсинг, но посмотрите на меня, выскочку, — заявила Саундерс.

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Сондерс — не единственная эпатажная спортсменка этой Олимпиады, если брать внешний вид. Ее партнерша по легкоатлетической сборной США — Иника Макферсон. Тоже куча татуировок и дисквалификация за кокаин. Ну и, как и Сондерс, прыгунья в высоту также давно совершила каминг-аут.

Или прекрасная американская теннисистка Бетани Маттек-Сандс, которая подавалась на терапевтическое исключение — оно было одобрено Междурнародной федерацией тенниса, а потом аннулировано ВАДА. Тоже законодательница мод. Но она на Олимпиаде, в отличие от Сондерс, дойти до медалей не смогла и выбыла в первых раундах.

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В общем, это неплохо, что американки чувствуют себя свободнее — возможно, нашим спортсменам этого не хватает. Но у любой развязности есть границы. Об этом говорил и официальный представитель МОК Марк Адамс: «Мы стараемся уважать взгляды спортсменов, мы дали возможность проводить протесты до того, как начинается спорт. Но мы также указали, что был проведен опрос среди 3500 спортсменов, и ответившие хотели бы защитить само место проведения мероприятия. И было бы здорово, если все могли уважать эти взгляды спортсменов».

Если история сойдет американке с рук, то зачем в принципе принимали эти правила?

Дмитрий Кузнецов

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XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
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XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
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XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
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