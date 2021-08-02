«Запредельный уровень японского раздолбайства». Губерниев раскритиковал организацию ОИ

«Я не думаю, что есть какая-то теория заговора в инциденте с музыкой у наших синхронисток. Просто, к сожалению, уровень раздолбайства на этой Олимпиаде начал зашкаливать. Я еду с лёгкой атлетики, и мы видели, что там творилось. Плачущая американка из-за дождя сломала шест и из-за него же просто не перенесли соревнования. Люди поскальзывались в круге для метания диска и не сразу появлялись специальные технические средства, которые помогали всё это высушить. Я вижу, как вместо двух принтеров в пресс-центре работает один, потому что они сутки не могут принести картридж. Сегодня я взял стартовые листы, и ничего нельзя было разобрать!