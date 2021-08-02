Стрелок Каменский поделился эмоциями после завоевания серебряной медали на Олимпиаде в Токио
Россиянин Сергей Каменский прокомментировал завоевание серебряной медали в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров на Олимпиаде в Токио.
Россиянин Сергей Каменский прокомментировал завоевание серебряной медали в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров на Олимпиаде в Токио.
«Не знаю, радоваться или грустить, — приводит слова Каменского
Начало — самый ответственный, эмоциональный и волнительный момент. Справиться с ним иногда бывает тяжело. У меня был очень высокий пульс, и не получалось попадать выстрелами между ударами сердца. Но именно промахи способствовали тому, что я успокоился и начал стрелять очень классно.
Были ли шансы отыграть отрыв у китайца? Вспомните Олимпийские игры 2016 года в
Планы на будущее? Никаких спортивных планов. Нет, нет и нет. Дайте сначала отдохнуть.
В финале соревнований Каменский (464.2) проиграл китайцу Чжану Чанхуну, который показал результат — 466 баллов.