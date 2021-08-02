Первый трансгендер в истории Игр обратилась к МОК после выступления

В понедельник Хаббард соревновалась в весовой категории свыше 87 кг. Она завершила свое выступление, не сумев выполнить ни одной успешной попытки в рывке.

«Я осведомлена о противоречиях, которые окружают мое участие в этих Играх, и поэтому я хотела бы особенно поблагодарить МОК за то, что, как я думаю, он действительно подтверждает свою приверженность принципам олимпизма и утверждает, что спорт — для всех, что он инклюзивен и доступен», — сказала журналистам Хаббард, которую цитирует metro.co.uk.