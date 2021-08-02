«Он меня очень подвел, и не только меня…» За наших борцов-классиков на Олимпиаде тревожно — успех недалеко, но и провал тоже
Как дела у сборной России по
Как дела у сборной России по
Первыми начали Сергей Емелин (до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг). Оба выиграли по бронзе. Семенов выступал в весе, где в мире правит Михаин Лопес (он стал четырехкратным олимпийским чемпионом), а в Европе — Риза Каяалп (проиграл Лопесу в полуфинале). Так что, если смотреть только на результат, он оправдал ожидания. С другой стороны, ему повезло с сеткой. В полуфинале он встретился с грузином Якобом Коджаей, вполне проходимым противником, но проиграл (1−3). «Семенов, уходя с ковра, радовался завоеванной медали, и я тоже за него рад, более того, я бы был бы рад, даже если бы он живым вернулся с Олимпийских игр, но сюда он приехал решать другие задачи, и здесь он должен был умирать, — подчеркнул президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в интервью wrestrus.ru.
Чемпион мира-2018 Емелин оценивался как один из фаворитов. Уж точно котировался выше, чем кубинец Луис Орта Санчес, у которого даже страницы в «Википедии» еще нет. Тем не менее Луис стал чемпионом. Именно он победил Емелина в четвертьфинале (4−3) — причем проигрывал незадолго до конца второго периода.
По словам Сергея, причина поражения заключается в том, что он не полностью восстановился после тяжелого поединка с египтянином. «Вышел не в форме», — сказал он после поединка за бронзу. Мамиашвили в разговоре с РИА «Новости» выразил мнение, что для Емелина эта бронза — катастрофа. Сам же борец в
Еще одна неприятность — проигрыш Александра Чехиркина в четвертьфинале Карапету Чалаяну (1−2). Это весовая категория до 77 кг. В этом весе выступает двукратный олимпийский чемпион Роман Власов. Однако Власов не прошел отбор на Олимпиаду, а Чехиркин в схватке за поездку в Токио победил Абуязида Манцигова. Александр возрастной спортсмен — ему 35 лет, тем не менее на Олимпийские игры он приехал в статусе человека, претендующего на золото. Тем более большой турнир он уже выигрывал — чемпионат мира в 2018 году. «Он меня очень подвел, и не только меня — себя и многих других», — сказал Мамиашвили wrestrus.ru.
Тренерский штаб сборной России возглавляет Гоги Когуашвили, причем очень давно — с 2006 года. «Для
Выступление Мусы Евлоева (до 97 кг) произвело сильное впечатление. На Олимпиаду он приехал в качестве главного претендента на золото и на ковре доказал, что находится в отличной форме. В 1/8 финала он победил венгра Алекса Секе (6−2), в ¼ — Георгия Мелию (3−1), в ½ — поляка Тадеуша Михалика (7−1). В финале Евлоев встретится с армянином Артуром Алексаняном, серебряным призером Игр в Рио, бронзовым призером Игр в Лондоне, трехкратным чемпионом мира. Они боролись дважды: в 2017-м Алексанян победил в финале чемпионата мира (3−1), а в 2018-м выиграл Евлоев — в полуфинале ЧМ (3−1). Также они должны были встретиться в финале ЧМ-2019, но Алексанян не сумел выйти на ковер
В категорию до 87 кг наши борцы, к сожалению, не квалифицировались, так что пока остается лишь один российский классик, еще не стартовавший на Олимпиаде, — это Артем Сурков (до 67 кг), чемпион мира-2018, серебряный призер ЧМ-2019, двукратный чемпион Европы. Артему 27 лет, он в самом расцвете сил и, конечно, приехал в Токио как претендент на золото. Сурков выйдет на ковер во вторник. Его соперник в 1/8 финала — американец Алехандро Санчо (на бумаге Артем должен пройти его без проблем).
Пока еще никакого провала нет, пока все в целом неплохо, и есть все шансы на успех (два золота + две бронзы = успех). Но есть тревога, что через два дня «сборная России по
Илья Андреев