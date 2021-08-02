«Фанатичное насилие над человеком делает вас куском дерьма». На Западе реагируют на олимпийский дебют трансгендера

Первый спортсмен-трансгендер в истории Олимпиады Лорел Хаббард дебютировала в соревнованиях по тяжелой атлетике среди женщин в весовой категории свыше 87 кг. Напомним, что ранее это был Гэвин Хаббард, но в 2012 году он решил сменить пол на женский.

В первой попытке в рывке Лорел заказала вес 120 кг, но не справилась с ним. Следующие попытки тоже успехом не закончились: две неудачи подряд с весом 125 кг. В итоге Хаббард выбыла из турнира.

После провала Хаббард большая часть зрителей покинула зал. Видимо, они все переместились в соцсети, присоединившись там к другим зрителям скандального дебюта.

Сексистский уклон

Один из первых скандалов, всплывших в соцсетях после выхода 43-летней спортсменки, — это блокировки и удаление комментариев со стороны известного телевещателя BBC в Twitter.

«BBC блокирует всех, кто оспаривает их твиты о Лорел Хаббард, обвиняя их в хейте.

Женщины, отстаивающие свои права и неизменность пола, не вызывают хейта. Это BBC пропагандирует ужасный сексистский уклон.

Государственная телекомпания угрожает женщинам — позор вам!

Учитывая европейскую толерантность, ожидалось, что слов поддержки в сторону Хаббард из западных стан будет куда больше. Но чаще можно было увидеть мнение, что включение женщин-трансгендеров — это совсем не история про равенство.

«Спорт построен на правилах справедливости и безопасности. Этим правилам должны следовать ВСЕ.

Включение женщин-трансгендеров в женский спорт — это не равенство, а особое отношение.

Я бы чествовала Лорел Хаббард в #olympics, если бы она соревновались в мужской категории.

«Выступление Лорел Хаббард — опасный прецедент, массовая пощечина всем женщинам и честному спорту, а также обвинительный акт Олимпийских игр и новозеландского спорта. Это все».

Британская журналистка Джулия Хартли-Брюэр, например, с иронией написала, что ждет Олимпиаду 2024 года, чтобы увидеть «посредственный» мужской спринт на 100 метров.

«Лорел Хаббард была первой трансгендерной спортсменкой, выступившей на Олимпийских играх. Это только начало.

Очень с нетерпением жду Олимпиады 2024 года, когда мы сможем увидеть мужской спринт на 100 метров и посредственный мужской спринт на 100 метров*.

*Ранее известный как женский спринт на 100 м.

Знаменосец трансгендерных спортсменов

Однако есть и более толерантное мнение.

«Лорел Хаббард соревнуется по существующим правилам.

Если вам не нравятся эти правила, вы должны обосновать это, не направляя ненависть на человека, который их соблюдает.

Мисгендеринг/фанатичное насилие над человеком делает вас куском дерьма, и вы должны прекратить это.

«Что ж, похоже, что у Лорел Хаббард было преимущество: выбыла после трех неудач. Если бы она выиграла, то было бы полно неоспоримых выводов о том, как трансгендерные люди разрушают Олимпиаду и спорт в целом».

Хаббард нечасто говорила о смене пола, но в 2017 году во время интервью дала понять, что не считает себя знаменосцем трансгендерных спортсменов.

«Это не моя роль и не моя цель — изменить мнение людей. Я надеюсь, что они поддержат меня, но не я заставляю их делать это», — сказала она.

Она провалила свой дебют, но ушла из зала, чуть улыбнувшись и сказав в камеру: «Спасибо».