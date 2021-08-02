«Одной дурой в Белоруссии стало меньше. Ее нужно навсегда дисквалифицировать»: Тихонов — о Тимановской

24-летняя спортсменка в инстаграме раскритиковала руководство сборной Белоруссии, узнав, что ее заявили на эстафету 4×400 м, хотя она готовилась выступить на дистанции 200 м. После этого стало известно о снятии Тимановской с соревнований. В НОК Белоруссии заявили о нестабильном эмоционально-психологическом состоянии бегуньи, однако, по словам Кристины, врач ее не осматривал. Позднее Тимановская заявила, что просит помощи у МОК, поскольку ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия. «Я боюсь, что в Белоруссии меня, возможно, могут посадить в тюрьму», — сказала Тимановская.

— Тимановскую нужно навсегда дисквалифицировать за такое отношению к государству, которое она представляет, — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Арманом Навесардяном. — С такими результатами, которые она показывала на Олимпиаде, ей дальше нечего делать в легкой атлетике: на ее коронной дистанции вылетела, попросили на 400 — отказалась. Притом с таким напором, скандалом и матом, что аж стыдно.

То, что она сейчас просит убежище и убегает из страны — дело личное. Но зато одной дурой в Белоруссии стало меньше. Что еще скажешь, если она так относится к своей стране? У Белоруссии есть делегация в Токио, они вправе решать — выступать ей или нет. Не спортсменка сама, а тренерский совет или руководители делегации. В общем, она дура, никому не нужна ни как спортсменка, ни просто так. Добавила себе временной популярности, но отрезала путь на родину — потом одумается и пожалеет, слезы будут.

— Появилась информация, что теперь Белоруссию могут пожизненно лишить права выступать на крупных турнирах. Верите в это?

— Нет, это полная ерунда! Это будет абсолютнейшим маразмом. Я надеюсь, что до такого не дойдет.