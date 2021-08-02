Светлана Хоркина: Рада медалям гимнастов на Олимпиаде, но можно и лучше
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина оценила выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина оценила выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.
«От всей души поздравляю Дениса Аблязина — умница, — цитирует Хоркину «Газета.Ru». — И Никита Нагорный, если бы шаги не делал
На данный момент я очень довольна, хотя предела совершенству нет. Есть и второе, и третье, и первые места. Конечно, чем больше медалей, и золотых и серебряных, тем лучше. Я очень довольна выступлением. Еще раз говорю: но можно и лучше!
Завтра заключительный день соревнований, и наши спортсмены принимают участие в них и на бревне, и ребята на параллельных брусьях и на перекладине. Будем болеть и за ребят, и за девчонок. Пусть удача улыбнется нам и все получится у ребят.
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Игры не состоялись в 2020 году