Светлана Хоркина: Рада медалям гимнастов на Олимпиаде, но можно и лучше

«От всей души поздравляю Дениса Аблязина — умница, — цитирует Хоркину «Газета.Ru». — И Никита Нагорный, если бы шаги не делал чуть-чуть большие, тоже боролся бы за пьедестал. Но я грущу не только, что Денис и Никита не первые. Грущу, что Геля Мельникова не первая на вольных упражнениях. И на брусьях Ильянкова не первая.

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На данный момент я очень довольна, хотя предела совершенству нет. Есть и второе, и третье, и первые места. Конечно, чем больше медалей, и золотых и серебряных, тем лучше. Я очень довольна выступлением. Еще раз говорю: но можно и лучше!

Завтра заключительный день соревнований, и наши спортсмены принимают участие в них и на бревне, и ребята на параллельных брусьях и на перекладине. Будем болеть и за ребят, и за девчонок. Пусть удача улыбнется нам и все получится у ребят.