Целая пропасть. Казахстан с Узбекистаном отпустили Россию с Кубой в боксе на Олимпиаде-2020

Первую олимпийскую медаль казахстанской сборной принес капитан Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма), а завтра, 3 августа, к нему могут добавиться Сакен Бибосынов (до 52 килограммов) с Закиром Сафиуллиным (до 63 килограммов), если выиграют свои противостояния.

В полуфинал пробился узбекский тяжеловес Баходир Джалолов (свыше 91), а вот Шахобиддин Зоиров (до 52) с Элнуром Абдураимовым (до 63) только попробуют обеспечить себе медали в турнире. Как и Казахстан, Узбекистан был представлен в Токио полным составом (восемь спортсменов).

У России три боксера пробились в полуфинал, а еще один, Габил Мамедов (до 63), будет биться за выход в топ-4. У Кубы два спортсмена в полуфинале, а другой дуэт, Йосбани Вейтия (до 52) и Энди Крус (до 63), только поборются за право выйти на ринг в полуфинале. Близки к лидерам результаты Бразилии (2+1), США (2+1) и Великобритании (1+1).

Помимо этого, определены первые две пары финалистов — в обоих встречах пересекутся спортсмены из Великобритании и Кубы. Две официальные «бронзы» добыли россияне, а по одной — посланники Ирландии и Азербайджана. Оставшийся список выглядит следующим образом.

Пробившиеся в четвертьфинал страны (оставшиеся участники)

По два боксера — Казахстан, Узбекистан и Куба.

По одному боксеру — Колумбия, Япония, Филиппины, Великобритания, Испания, США, Россия, Армения, Бразилия и Австралия.

Пробившиеся в полуфинал страны