Российским синхронисткам путают музыку, а они троллят МОК купальниками. Что не так с олимпийским турниром?

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
29
17
16
2США
22
25
17
5Россия
12
21
17
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
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Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
5000 м. Женщины. Финал
Сифан Хассан
Хелен Обири
Гудаф Тсегай
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Финал
Аделин Мария Грей
Алин Роттер Фокен
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Мужчины. Финал
Суфьян Эль Баккали
Ламеча Гирма
Бенджамин Киген
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Чжоу Цян
Хирои Минагава
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ясмин Адар
Айпери Медет
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
Виктор Аксельсен
Чэнь Лун
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Финал
Михайн Лопес Нуньес
Якоби Каджая
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Сергей Семенов
Ясмани Акоста Фернандес
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амин Мирзазаед
Риза Кайялп
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория свыше 87 кг. Женщины. Финал (группа А)
Ли Венвень
Эмили Кэмпбелл
Сара Элизабет Роблес
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Кевин Кордон
Энтони Гинтинг
Результаты
Легкая атлетика
Диск. Женщины. Финал
Валери Эллман
Кристин Пуденц
Яйме Перес
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Финал
Кенихиро Фумита
Луис Орта Санчес
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Сергей Емелин
Виктор Чобану
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Валихан Сэйлайк
Ленур Темиров
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Мужчины. Финал
Син Джи Хван
Денис Аблязин
Артур Давтян
Результаты
Гимнастика спортивная
Вольные упражнения. Женщины. Финал
Джейд Кэйри
Ванесса Феррари
Маи Мураками
Ангелина Мельникова
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Женщины. Финал
Китай
Германия
Россия
Результаты
Конный спорт
Троеборье, командное первенство. Микст. Финал
Великобритания
Австралия
Франция
Результаты
Конный спорт
Троеборье, личное первенство. Микст. Финал
Юлия Краевски
Том МакИвен
Эндрю Хой
Результаты
Расписание событий
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
3.08скороТина Граудина / Анастасия КравченокаХизер Бэнсли / Бренди Уилкерсон
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
3.08скороСара Паван / Мелисса Хумана-ПаредесМариафе Артачо / Таликва Клэнси
Легкая атлетика. Мужчины
3.08скороТройной прыжок. Мужчины. Квалификация
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
3.08скороАна Силва Рамос / Ребекка СилваАнук Верже-Депре / Йоана Хайдрих
Волейбол. Мужчины. 1/4 финала
3.08скороКанадаРоссия
Легкая атлетика. Мужчины
3.08скоро1500 м. Мужчины. Предварительный раунд
Легкая атлетика. Женщины
3.08скороКопье. Женщины. Квалификация A
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
3.08скороЛаура Людвиг / Маргарета КозухЭйприл Росс / Эликс Клинман
Гандбол. Мужчины. 1/4 финала
3.08скороФранцияБахрейн
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
3.08скороБайдарка-одиночка, 200 м. Женщины. Полуфинал
Легкая атлетика. Женщины
3.08скоро400 м. Женщины. Предварительный раунд
Прыжки в воду. Мужчины
3.08скороТрамплин 3 м. Мужчины. Полуфинал
Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала
3.08скороСловенияГермания
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
3.08скороКаноэ-двойка, 1000 м. Мужчины. Полуфинал
Хоккей на траве. Мужчины. 1/2 финала
3.08скороИндияБельгия
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
3.08скороБайдарка-одиночка, 1000 м. Мужчины. Полуфинал
Легкая атлетика. Женщины
3.08скороКопье. Женщины. Квалификация B
Легкая атлетика. Женщины
3.08скороДлина. Женщины. Финал
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/4 финала
3.08скороВячеслав Красильников / Олег СтояновскийЮлиус Толе / Клеменс Виклер
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
3.08скороБайдарка-двойка, 500 м. Женщины. Полуфинал
22:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российским синхронисткам путают музыку, а они троллят МОК купальниками. Что не так с олимпийским турниром?

Опытные Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко сразу столкнулись с проблемами в Токио.

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Источник: AFP 2021

Олимпийские игры-2020. Синхронное плавание
Дуэты. Квалификация

1. Светлана Колесниченко/Светлана Ромашина (Россия) — 97,9000
2. Хуан Сючень/Сунь Вэньянь (Китай) — 96,2333
3. Марта Федина/Анастасия Савчук (Украина) — 94,9333.

Наконец на Олимпиаде стартуют наши главные виды! Те, в которых мы в золоте не сомневаемся. По сути таких два — синхронное, или, как теперь официально, артистическое, плавание и художественная гимнастика. В понедельник выступать начали синхронистки (или артистки?). И сразу вечер перестал быть томным.

Девушки эффектно вышли исполнять своих «Пауков» в произвольной программе, но диджей включил не ту музыку. Несколько секунд Ромашина и Колесниченко сидели в неудобной позе.

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Пока наконец не поняли, что начать придется все сначала. Со второй попытки диджей угадал мелодию. Валдис Пельш аплодирует.

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Не первая палка в колеса

Любопытно, что тот же диджей работал на Олимпиаде в Афинах, и тогда он тоже поставил россиянкам не ту музыку. Ромашина со смехом вспомнила ту историю после выступления.

— Да вообще огонь. Диджей нам сказал, что это его ошибка, что это он не поставил нужный трек. Самое смешное, что в Афинах, когда была проблема с музыкой, был тот же диджей. Значит, все идет по плану, так и должно быть. Пусть это будет самой большой неприятностью для нас. Мы его хорошо знаем, хорошо с ним общаемся, не собираемся никого винить и обвинять, ошибиться может каждый, — приводит слова российской чемпионки ТАСС.

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Совсем недавно на чемпионате Европы в Будапеште россиянкам пришлось завершать выступление, практически не слыша свою композицию из-за проблем с динамиками. И они все равно выиграли, причем со второй попытки — в конце соревнований организаторы решили просто обнулить результаты и перенести техническую программу. А микст Гурбанбердиева/Мальцев выступал фактически без музыки. Сегодняшние пертурбации тоже не помешали стать лидерами после произвольной программы с результатом 97,9000. Отрыв от идущих вторыми китаянок — 1,6 балла.

В Афинах, про которые вспомнила Ромашина, россиянок вообще вытащили из бассейна и отправили исполнять программу заново. Два раза выключилась музыка на домашней универсиаде в Казани. В общем, случаи постоянны и уже превращаются в систему.

Троллинг костюмами и возможная корона

Еще интереснее будет в технической программе, где две Светланы будут выступать под стилизованную «Катюшу». Официальное название композиции — From Russia with Love, но название страны в нем придется заменить многоточием. За три недели до Олимпиады синхронисткам пришлось срочно менять купальники — первые не понравились МОК. На них были… медведи. А значит, ассоциация с Россией.

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Что сделали наши? Они изобразили на костюмах балалайки. Прокатило. Вкупе с многоточием это настоящий троллинг нашим тренерским штабом с Татьяной Покровской и Татьяной Данченко всех ограничений. Весьма талантливо.

Еще одной новостью стал коронавирус в греческой сборной по синхронному плаванию. По данным ТАСС, об этом сообщил Олимпийский комитет Греции. Имя члена команды не называется. При этом пять дней назад коронавирус был обнаружен у одной из сопровождавших гречанок. То есть по греческой сборной идет заражение — но сегодня пара девушек из этой страны выступала в бассейне. И хотя вроде их подруга по команде изолирована и находится за пределами олимпийской деревни, вероятность того, что сегодня коронавирус побывал в бассейне, выше средней. И все это немного напрягает. Надеемся, зараза не могла распространиться в воде, а приехавшие на арену гречанки и их тренеры — чистые и здоровые. Пожалуй, в нынешних условиях помешать команде ОКР на пути к золоту может только вирус.

Дмитрий Кузнецов

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Российским синхронисткам путают музыку, а они троллят МОК
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XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
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XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
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