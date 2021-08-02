Российским синхронисткам путают музыку, а они троллят МОК купальниками. Что не так с олимпийским турниром?
Опытные Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко сразу столкнулись с проблемами в Токио.
Опытные Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко сразу столкнулись с проблемами в Токио.
Олимпийские игры-2020. Синхронное плавание
Дуэты. Квалификация
1. Светлана Колесниченко/Светлана Ромашина (Россия) — 97,9000
2. Хуан Сючень/Сунь Вэньянь (Китай) — 96,2333
3. Марта Федина/Анастасия Савчук (Украина) — 94,9333.
Наконец на Олимпиаде стартуют наши главные виды! Те, в которых мы в золоте не сомневаемся. По сути таких два — синхронное, или, как теперь официально, артистическое, плавание и художественная гимнастика. В понедельник выступать начали синхронистки (или артистки?). И сразу вечер перестал быть томным.
Девушки эффектно вышли исполнять своих «Пауков» в произвольной программе, но диджей включил не ту музыку. Несколько секунд Ромашина и Колесниченко сидели в неудобной позе.
Пока наконец не поняли, что начать придется все сначала. Со второй попытки диджей угадал мелодию. Валдис Пельш аплодирует.
Любопытно, что тот же диджей работал на Олимпиаде в Афинах, и тогда он тоже поставил россиянкам не ту музыку. Ромашина со смехом вспомнила ту историю после выступления.
— Да вообще огонь. Диджей нам сказал, что это его ошибка, что это он не поставил нужный трек. Самое смешное, что в Афинах, когда была проблема с музыкой, был тот же диджей. Значит, все идет по плану, так и должно быть. Пусть это будет самой большой неприятностью для нас. Мы его хорошо знаем, хорошо с ним общаемся, не собираемся никого винить и обвинять, ошибиться может каждый, — приводит слова российской чемпионки ТАСС.
Совсем недавно на чемпионате Европы в Будапеште россиянкам пришлось завершать выступление, практически не слыша свою композицию
В Афинах, про которые вспомнила Ромашина, россиянок вообще вытащили из бассейна и отправили исполнять программу заново. Два раза выключилась музыка на домашней универсиаде в Казани. В общем, случаи постоянны и уже превращаются в систему.
Еще интереснее будет в технической программе, где две Светланы будут выступать под стилизованную «Катюшу». Официальное название композиции — From Russia with Love, но название страны в нем придется заменить многоточием. За три недели до Олимпиады синхронисткам пришлось срочно менять купальники — первые не понравились МОК. На них были… медведи. А значит, ассоциация с Россией.
Что сделали наши? Они изобразили на костюмах балалайки. Прокатило. Вкупе с многоточием это настоящий троллинг нашим тренерским штабом с Татьяной Покровской и Татьяной Данченко всех ограничений. Весьма талантливо.
Еще одной новостью стал коронавирус в греческой сборной по синхронному плаванию. По данным ТАСС, об этом сообщил Олимпийский комитет Греции. Имя члена команды не называется. При этом пять дней назад коронавирус был обнаружен у одной из сопровождавших гречанок. То есть по греческой сборной идет заражение — но сегодня пара девушек из этой страны выступала в бассейне. И хотя вроде их подруга по команде изолирована и находится за пределами олимпийской деревни, вероятность того, что сегодня коронавирус побывал в бассейне, выше средней. И все это немного напрягает. Надеемся, зараза не могла распространиться в воде, а приехавшие на арену гречанки и их тренеры — чистые и здоровые. Пожалуй, в нынешних условиях помешать команде ОКР на пути к золоту может только вирус.
Дмитрий Кузнецов