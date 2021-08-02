Лука Дончич получит контракт на $ 202 млн сразу после Олимпиады в Токио

Дончич в данный момент сконцентрирован исключительно на выступлении сборной Словении на Играх, поэтому официальное объявление состоится позже. В прошлом регулярном чемпионате НБА Лука набирал 27,7 очка, 8,0 подбора и 8,6 передачи в среднем за игру. «Даллас» вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в серии с «Лос-Анджелес Клипперс» (3−4). В первый год контракта зарплата Дончича составит $ 34,7 млн, в последний — $ 45,9 млн.