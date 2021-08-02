На Олимпиаде — бардак. Российскому гимнасту золото не досталось, но у прыгунов — аж два
Есть ощущение вопиющей несправедливости происходящего.
Есть ощущение вопиющей несправедливости происходящего.
Тот факт, что на Олимпиаде в Токио гимнасту Аблязину не досталось золото, очень злит. Особенно злит одна маленькая деталь, которая сыграла на контрасте.
Дело не в судьях. Пусть оценки Денису разбирают профессионалы. Есть мнение, что арбитры специально высчитали оценку так, чтобы не отдавать очередное золото России. Есть и обратное — судьи свою работу делали честно. Без специальных знаний судить в любом случае трудно.
Дело в том, что Аблязин, показав идентичный с чемпионом результат, остался без золота, а в прыжках в высоту накануне спортсмены из Катара и Италии то ли устали, то ли струсили и, имея одинаковые результаты, прекратили борьбу друг с другом. И… оба получили по золоту!
Это нормально вообще? Есть ощущение, что на Олимпиаде творится
Речь, кстати, не только о россиянине. 1 августа в абсолютно аналогичную ситуацию попал испанец Рейдерлей Сапата, набравший одинаковое количество баллов с соперником из Израиля, но оставшийся с серебром
Понятно, что это разные виды спорта, разные международные федерации, и World Athletics считает, что всё было сделано по правилам. В боксе и борьбе на Олимпиадах вообще всегда по две бронзовых награды вручают и считают это нормальным.
Но всё равно
Почему же одним можно договориться и праздновать победу на Олимпиаде, совершив напоследок три неудачных прыжка и даже не порадовав зрителей драматичной борьбой, а другим даже при равенстве баллов приходится довольствоваться серебром?
Может, МОК стоит
Михаил Чесалин