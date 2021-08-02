Последний шанс для Нагорного и Белявского, волейболисты против Канады: чего ждать на Олимпиаде 3 августа
Главные события 3 августа, 11-го медального дня Олимпийских игр в Токио.
Главные события 3 августа, 11-го медального дня Олимпийских игр в Токио.
Во вторник, 3 августа, на аренах XXXII Олимпийских игр будут разыграны 26 комплектов медалей. Мы следим за спортивной гимнастикой,
Во второй день соревнований дуэтов в синхронном плавании мы увидим нашумевшую техническую программу россиянок Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко. Изначально она называлась «Из России с любовью», а девушки планировали выступать в купальниках с медведями. Но буквально за несколько недель до старта оказалось, что согласно декабрьскому вердикту CAS под запретом и медведи, и само название программы.
Впрочем, мы уверены, что на выступлении наших спортсменок это никак не скажется. Предварительные соревнования в произвольной программе они выиграли с отрывом больше чем в полтора балла, хотя
В рядом расположенном бассейне для прыжков в воду чуть раньше разыграют медаль мужчины на трехметровом трамплине. По итогам предварительной стадии лидер сборной России Евгений Кузнецов стал седьмым, а вот Никита Шлейхер показал 24-й результат и закончил выступления. Кузнецову же в полуфинале нужно занимать место не ниже 12-го, чтобы побороться за медали. Верим, что Евгению по силам и то и другое.
Завершается такой эмоциональный и такой яркий на нынешних играх турнир по спортивной гимнастике. Нам осталось увидеть всего три финала на отдельных снарядах, где в предыдущие дни россияне выиграли два серебра и бронзу. Итак, последние шансы подняться на пьедестал будут у Никиты Нагорного, который выступит на перекладине, Давида Белявского, стартующего на брусьях, а также Владиславы Уразовой, заслужившей право выступить на бревне. Переживаем за них изо всех сил и ждем успехов.
В легкой атлетике во вторник запланировано шесть финалов. Россиян в них не будет — мы надеялись увидеть в борьбе за медали прыгунью в длину Дарью Клишину, но она получила травму в квалификации. Зато в предварительных забегах стартует один из сильнейших
Последние месяцы получились для обладателя четырех медалей чемпионатов мира непростыми. Надеемся, на форму Шубенкова это если и повлияло, то минимально. В предварительной стадии он стартует в третьем забеге вместе с лидером мирового сезона американцем Грантом Холлоуэем.
Самая интересная часть соревнований начинается в волейбольном турнире — во вторник пройдет первый раунд
До последнего тура сохранялась вероятность в четвертьфинале встретиться со сборной Ирана под управлением Владимира Алекно. Но та, начав с двух побед, в том числе сенсационно обыграв Польшу, не выдержала темпа и пропустила на четвертое место сборную Канады. Вот ее и нужно обыграть для попадания в полуфинал. Соперник нам вполне по силам.
И в ватерпольном турнире пришло время четвертьфиналов. Тренерский штаб российской команды еще до вылета в Токио называл матч этой стадии главным на всем турнире. По итогам групповой стадии и невероятной борьбы в обеих группах россиянки лишь по дополнительным показателям уступили второе место Венгрии и попали на Австралию, хотя с таким же успехом это могли оказаться голландки либо испанки. Впрочем, все эти команды примерно равны по силам, и битва предстоит жаркая. Ее победитель почти наверняка получит в соперницы сборную США.
У боксеров во вторник пройдут первые два финала — к сожалению, без россиян. Зато наши бойцы примут участие в двух полуфиналах и одном четвертьфинале. Четвертьфиналистом будет легковес Габил Мамедов. Соперник у него статусный — серебряный призер ЧМ-2019 американец Кишон Дэвис, в предыдущем бое буквально уничтоживший сильного француза Софьяна Умиа. Тот вышел на ринг в статусе призера Игр в Рио, а во втором раунде оказался на настиле.
В полуфиналах будут боксировать тяжеловес Муслим Гаджимагомедов и представитель легчайшей категории Альберт Батыргазиев. У первого оппонент тоже заметный — новозеландец Дэвид Ньика. За время Игр он попадал в центр внимания уже дважды. Когда нес флаг своей страны на церемонии открытия и когда чуть не повторил судьбу Эвандера Холифилда — в первом раунде марокканец Юнес Баалла попытался укусить Ньику за ухо. Батыргазиев же сойдется на ринге с мощнейшим кубинцем Лазаро Альваресом. Это трехкратный чемпион мира и дважды бронзовый призер Олимпиад. Пожелаем Батыргазиеву организовать парню с Острова свободы третью бронзу.
Пока не лучшим образом складывается для россиян турнир по борьбе. Хотя первый финал с участием нашего представителя
У «классиков» в борьбу последним вступит победитель ЧМ-2018 Артем Сурков в весе до 67 кг, которому в первом раунде в соперники достался американец Алехандро Санчо. У женщин в категории до 62 кг будет соревноваться Любовь Овчарова. Ей сразу же предстоит сразиться с очень сильной японкой Юкако Каваи.
На велотреке первый же старт принес нам и первую медаль — Дарья Шмелева и Анастасия Войнова стали третьими в командном спринте. Следом в борьбу в этой дисциплине вступят и мужчины. В составе российской команды — Денис Дмитриев, Павел Якушевский и Иван Гладышев.
В гребле на байдарках и каноэ будут разыграны первые четыре комплекта наград. Но сначала с утра пройдут полуфиналы. У мужчин в
Во вторник у нас будет и единственная возможность выиграть медаль в мужской тяжелой атлетике. В весе до 109 кг на старт выйдет Тимур Наниев. Пожелаем ему удачи.
Дебют еще одного нового олимпийского вида спорта запланирован на вторник — в этот день пройдет квалификация в скалолазании у мужчин. Спортсмены на Играх соревнуются в специально для этого придуманной дисциплине. Многоборье сочетает в себе привычные виды скалолазания — на скорость, на трудность и боулдеринг. Среди мужчин, которые выйдут на исторический старт, будет и россиянин, Алексей Рубцов.