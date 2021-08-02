Последний шанс для Нагорного и Белявского, волейболисты против Канады: чего ждать на Олимпиаде 3 августа

Во вторник, 3 августа, на аренах XXXII Олимпийских игр будут разыграны 26 комплектов медалей. Мы следим за спортивной гимнастикой, греко-римской борьбой, боксом и греблей. А также болеем за волейболистов и ватерполисток, начинающих плей-офф, синхронисток Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко, а также барьериста Сергея Шубенкова в квалификациях.

Без медведя и названия

Во второй день соревнований дуэтов в синхронном плавании мы увидим нашумевшую техническую программу россиянок Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко. Изначально она называлась «Из России с любовью», а девушки планировали выступать в купальниках с медведями. Но буквально за несколько недель до старта оказалось, что согласно декабрьскому вердикту CAS под запретом и медведи, и само название программы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSE2DoqCRGl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSE2DoqCRGl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSE2DoqCRGl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Svetlana Romashina (@svetlanaromashina)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, мы уверены, что на выступлении наших спортсменок это никак не скажется. Предварительные соревнования в произвольной программе они выиграли с отрывом больше чем в полтора балла, хотя из-за заминки с музыкой им пришлось стартовать дважды. Поэтому нет никаких сомнений, что по сумме они войдут в число 12 лучших пар и выступят в финале. Да и насчет результатов финала, собственно, тоже почти все ясно. Болеем за двух Светлан! По жребию они выйдут на бортик бассейна восьмыми.

В рядом расположенном бассейне для прыжков в воду чуть раньше разыграют медаль мужчины на трехметровом трамплине. По итогам предварительной стадии лидер сборной России Евгений Кузнецов стал седьмым, а вот Никита Шлейхер показал 24-й результат и закончил выступления. Кузнецову же в полуфинале нужно занимать место не ниже 12-го, чтобы побороться за медали. Верим, что Евгению по силам и то и другое.

4.00 Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Полуфинал

9.00 Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал

13.30 Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа.

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Эмоциональное прощание

Завершается такой эмоциональный и такой яркий на нынешних играх турнир по спортивной гимнастике. Нам осталось увидеть всего три финала на отдельных снарядах, где в предыдущие дни россияне выиграли два серебра и бронзу. Итак, последние шансы подняться на пьедестал будут у Никиты Нагорного, который выступит на перекладине, Давида Белявского, стартующего на брусьях, а также Владиславы Уразовой, заслужившей право выступить на бревне. Переживаем за них изо всех сил и ждем успехов.

В легкой атлетике во вторник запланировано шесть финалов. Россиян в них не будет — мы надеялись увидеть в борьбе за медали прыгунью в длину Дарью Клишину, но она получила травму в квалификации. Зато в предварительных забегах стартует один из сильнейших спринтеров-барьеристов планеты Сергей Шубенков.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CR_U0SjgAYe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CR_U0SjgAYe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CR_U0SjgAYe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sergey Shubenkov (@sergey.shubenkov)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Последние месяцы получились для обладателя четырех медалей чемпионатов мира непростыми. Надеемся, на форму Шубенкова это если и повлияло, то минимально. В предварительной стадии он стартует в третьем забеге вместе с лидером мирового сезона американцем Грантом Холлоуэем.

11.00 Спортивная гимнастика. Финалы на отдельных снарядах

13.10 Легкая атлетика. Мужчины. 110 м/б. Предварительные забеги.

Самый важный матч

Самая интересная часть соревнований начинается в волейбольном турнире — во вторник пройдет первый раунд плей-офф у мужчин. Нужно пройти по очень тонкой грани, отделяющей успех от полного провала. Россияне в своей группе стали первыми, несмотря на одно поражение от Франции.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSBqThiM4Qj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSBqThiM4Qj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSBqThiM4Qj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ВФВ (@volleyballvfv)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

До последнего тура сохранялась вероятность в четвертьфинале встретиться со сборной Ирана под управлением Владимира Алекно. Но та, начав с двух побед, в том числе сенсационно обыграв Польшу, не выдержала темпа и пропустила на четвертое место сборную Канады. Вот ее и нужно обыграть для попадания в полуфинал. Соперник нам вполне по силам.

И в ватерпольном турнире пришло время четвертьфиналов. Тренерский штаб российской команды еще до вылета в Токио называл матч этой стадии главным на всем турнире. По итогам групповой стадии и невероятной борьбы в обеих группах россиянки лишь по дополнительным показателям уступили второе место Венгрии и попали на Австралию, хотя с таким же успехом это могли оказаться голландки либо испанки. Впрочем, все эти команды примерно равны по силам, и битва предстоит жаркая. Ее победитель почти наверняка получит в соперницы сборную США.

3.00 Волейбол. Мужчины. Команда ОКР — Канада

13.50 Водное поло. Женщины. Четвертьфинал. Австралия — команда ОКР.

Битвы титанов

У боксеров во вторник пройдут первые два финала — к сожалению, без россиян. Зато наши бойцы примут участие в двух полуфиналах и одном четвертьфинале. Четвертьфиналистом будет легковес Габил Мамедов. Соперник у него статусный — серебряный призер ЧМ-2019 американец Кишон Дэвис, в предыдущем бое буквально уничтоживший сильного француза Софьяна Умиа. Тот вышел на ринг в статусе призера Игр в Рио, а во втором раунде оказался на настиле.

В полуфиналах будут боксировать тяжеловес Муслим Гаджимагомедов и представитель легчайшей категории Альберт Батыргазиев. У первого оппонент тоже заметный — новозеландец Дэвид Ньика. За время Игр он попадал в центр внимания уже дважды. Когда нес флаг своей страны на церемонии открытия и когда чуть не повторил судьбу Эвандера Холифилда — в первом раунде марокканец Юнес Баалла попытался укусить Ньику за ухо. Батыргазиев же сойдется на ринге с мощнейшим кубинцем Лазаро Альваресом. Это трехкратный чемпион мира и дважды бронзовый призер Олимпиад. Пожелаем Батыргазиеву организовать парню с Острова свободы третью бронзу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSEaW2As9dw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSEaW2As9dw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSEaW2As9dw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от WRESTRUS.RU | RUSSIA Wrestling (@wrestrus_ru)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пока не лучшим образом складывается для россиян турнир по борьбе. Хотя первый финал с участием нашего представителя греко-римского стиля пройдет во вторник. В весе до 97 кг двукратный чемпион мира Муса Евлоев будет соперничать с именитым Артуром Алексаняном из Армении, победителем Игр в Рио. Отдавать титул просто так тот не намерен.

У «классиков» в борьбу последним вступит победитель ЧМ-2018 Артем Сурков в весе до 67 кг, которому в первом раунде в соперники достался американец Алехандро Санчо. У женщин в категории до 62 кг будет соревноваться Любовь Овчарова. Ей сразу же предстоит сразиться с очень сильной японкой Юкако Каваи.

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На велотреке первый же старт принес нам и первую медаль — Дарья Шмелева и Анастасия Войнова стали третьими в командном спринте. Следом в борьбу в этой дисциплине вступят и мужчины. В составе российской команды — Денис Дмитриев, Павел Якушевский и Иван Гладышев.

В гребле на байдарках и каноэ будут разыграны первые четыре комплекта наград. Но сначала с утра пройдут полуфиналы. У мужчин в байдарке-одиночке на 1000 м до этой стадии добрался Максим Спесивцев, у девушек на дистанции 200 м — Светлана Черниговская, а в байдарке-двойке на дистанции 500 м — Кира Степанова и Варвара Баранова. Чтобы попасть в решающий раунд, в полуфинале нужно занимать место не ниже четвертого.

Во вторник у нас будет и единственная возможность выиграть медаль в мужской тяжелой атлетике. В весе до 109 кг на старт выйдет Тимур Наниев. Пожелаем ему удачи.

Дебют еще одного нового олимпийского вида спорта запланирован на вторник — в этот день пройдет квалификация в скалолазании у мужчин. Спортсмены на Играх соревнуются в специально для этого придуманной дисциплине. Многоборье сочетает в себе привычные виды скалолазания — на скорость, на трудность и боулдеринг. Среди мужчин, которые выйдут на исторический старт, будет и россиянин, Алексей Рубцов.