Последний шанс для Нагорного и Белявского, волейболисты против Канады: чего ждать на Олимпиаде 3 августа

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
29
17
16
2США
22
25
17
5Россия
12
21
17
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
5000 м. Женщины. Финал
Сифан Хассан
Хелен Обири
Гудаф Тсегай
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Финал
Аделин Мария Грей
Алин Роттер Фокен
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Мужчины. Финал
Суфьян Эль Баккали
Ламеча Гирма
Бенджамин Киген
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Чжоу Цян
Хирои Минагава
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ясмин Адар
Айпери Медет
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
Виктор Аксельсен
Чэнь Лун
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Финал
Михайн Лопес Нуньес
Якоби Каджая
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Сергей Семенов
Ясмани Акоста Фернандес
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амин Мирзазаед
Риза Кайялп
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория свыше 87 кг. Женщины. Финал (группа А)
Ли Венвень
Эмили Кэмпбелл
Сара Элизабет Роблес
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Кевин Кордон
Энтони Гинтинг
Результаты
Легкая атлетика
Диск. Женщины. Финал
Валери Эллман
Кристин Пуденц
Яйме Перес
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Финал
Кенихиро Фумита
Луис Орта Санчес
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Сергей Емелин
Виктор Чобану
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Валихан Сэйлайк
Ленур Темиров
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Мужчины. Финал
Син Джи Хван
Денис Аблязин
Артур Давтян
Результаты
Гимнастика спортивная
Вольные упражнения. Женщины. Финал
Джейд Кэйри
Ванесса Феррари
Маи Мураками
Ангелина Мельникова
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Женщины. Финал
Китай
Германия
Россия
Результаты
Конный спорт
Троеборье, командное первенство. Микст. Финал
Великобритания
Австралия
Франция
Результаты
Конный спорт
Троеборье, личное первенство. Микст. Финал
Юлия Краевски
Том МакИвен
Эндрю Хой
Результаты
Расписание событий
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
03:00скороТина Граудина / Анастасия КравченокаХизер Бэнсли / Бренди Уилкерсон
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
03:00скороСара Паван / Мелисса Хумана-ПаредесМариафе Артачо / Таликва Клэнси
Легкая атлетика. Мужчины
03:00скороТройной прыжок. Мужчины. Квалификация
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
03:00скороАна Силва Рамос / Ребекка СилваАнук Верже-Депре / Йоана Хайдрих
Волейбол. Мужчины. 1/4 финала
03:00скороКанадаРоссия
Легкая атлетика. Мужчины
03:05скоро1500 м. Мужчины. Предварительный раунд
Легкая атлетика. Женщины
03:20скороКопье. Женщины. Квалификация A
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
03:30скороЛаура Людвиг / Маргарета КозухЭйприл Росс / Эликс Клинман
Гандбол. Мужчины. 1/4 финала
03:30скороФранцияБахрейн
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
03:30скороБайдарка-одиночка, 200 м. Женщины. Полуфинал
Легкая атлетика. Женщины
03:45скоро400 м. Женщины. Предварительный раунд
Прыжки в воду. Мужчины
04:00скороТрамплин 3 м. Мужчины. Полуфинал
Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала
04:00скороСловенияГермания
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
04:00скороКаноэ-двойка, 1000 м. Мужчины. Полуфинал
Хоккей на траве. Мужчины. 1/2 финала
04:30скороИндияБельгия
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
04:30скороБайдарка-одиночка, 1000 м. Мужчины. Полуфинал
Легкая атлетика. Женщины
04:50скороКопье. Женщины. Квалификация B
Легкая атлетика. Женщины
04:50скороДлина. Женщины. Финал
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/4 финала
05:00скороВячеслав Красильников / Олег СтояновскийЮлиус Толе / Клеменс Виклер
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
05:00скороБайдарка-двойка, 500 м. Женщины. Полуфинал
2 августа, источник: Спорт-Экспресс

Последний шанс для Нагорного и Белявского, волейболисты против Канады: чего ждать на Олимпиаде 3 августа

Главные события 3 августа, 11-го медального дня Олимпийских игр в Токио.

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Источник: AFP 2021

Во вторник, 3 августа, на аренах XXXII Олимпийских игр будут разыграны 26 комплектов медалей. Мы следим за спортивной гимнастикой, греко-римской борьбой, боксом и греблей. А также болеем за волейболистов и ватерполисток, начинающих плей-офф, синхронисток Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко, а также барьериста Сергея Шубенкова в квалификациях.

Без медведя и названия

Во второй день соревнований дуэтов в синхронном плавании мы увидим нашумевшую техническую программу россиянок Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко. Изначально она называлась «Из России с любовью», а девушки планировали выступать в купальниках с медведями. Но буквально за несколько недель до старта оказалось, что согласно декабрьскому вердикту CAS под запретом и медведи, и само название программы.

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Впрочем, мы уверены, что на выступлении наших спортсменок это никак не скажется. Предварительные соревнования в произвольной программе они выиграли с отрывом больше чем в полтора балла, хотя из-за заминки с музыкой им пришлось стартовать дважды. Поэтому нет никаких сомнений, что по сумме они войдут в число 12 лучших пар и выступят в финале. Да и насчет результатов финала, собственно, тоже почти все ясно. Болеем за двух Светлан! По жребию они выйдут на бортик бассейна восьмыми.

В рядом расположенном бассейне для прыжков в воду чуть раньше разыграют медаль мужчины на трехметровом трамплине. По итогам предварительной стадии лидер сборной России Евгений Кузнецов стал седьмым, а вот Никита Шлейхер показал 24-й результат и закончил выступления. Кузнецову же в полуфинале нужно занимать место не ниже 12-го, чтобы побороться за медали. Верим, что Евгению по силам и то и другое.

  • 4.00 Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Полуфинал
  • 9.00 Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал
  • 13.30 Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа.
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Эмоциональное прощание

Завершается такой эмоциональный и такой яркий на нынешних играх турнир по спортивной гимнастике. Нам осталось увидеть всего три финала на отдельных снарядах, где в предыдущие дни россияне выиграли два серебра и бронзу. Итак, последние шансы подняться на пьедестал будут у Никиты Нагорного, который выступит на перекладине, Давида Белявского, стартующего на брусьях, а также Владиславы Уразовой, заслужившей право выступить на бревне. Переживаем за них изо всех сил и ждем успехов.

В легкой атлетике во вторник запланировано шесть финалов. Россиян в них не будет — мы надеялись увидеть в борьбе за медали прыгунью в длину Дарью Клишину, но она получила травму в квалификации. Зато в предварительных забегах стартует один из сильнейших спринтеров-барьеристов планеты Сергей Шубенков.

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Последние месяцы получились для обладателя четырех медалей чемпионатов мира непростыми. Надеемся, на форму Шубенкова это если и повлияло, то минимально. В предварительной стадии он стартует в третьем забеге вместе с лидером мирового сезона американцем Грантом Холлоуэем.

  • 11.00 Спортивная гимнастика. Финалы на отдельных снарядах
  • 13.10 Легкая атлетика. Мужчины. 110 м/б. Предварительные забеги.

Самый важный матч

Самая интересная часть соревнований начинается в волейбольном турнире — во вторник пройдет первый раунд плей-офф у мужчин. Нужно пройти по очень тонкой грани, отделяющей успех от полного провала. Россияне в своей группе стали первыми, несмотря на одно поражение от Франции.

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До последнего тура сохранялась вероятность в четвертьфинале встретиться со сборной Ирана под управлением Владимира Алекно. Но та, начав с двух побед, в том числе сенсационно обыграв Польшу, не выдержала темпа и пропустила на четвертое место сборную Канады. Вот ее и нужно обыграть для попадания в полуфинал. Соперник нам вполне по силам.

И в ватерпольном турнире пришло время четвертьфиналов. Тренерский штаб российской команды еще до вылета в Токио называл матч этой стадии главным на всем турнире. По итогам групповой стадии и невероятной борьбы в обеих группах россиянки лишь по дополнительным показателям уступили второе место Венгрии и попали на Австралию, хотя с таким же успехом это могли оказаться голландки либо испанки. Впрочем, все эти команды примерно равны по силам, и битва предстоит жаркая. Ее победитель почти наверняка получит в соперницы сборную США.

  • 3.00 Волейбол. Мужчины. Команда ОКР — Канада
  • 13.50 Водное поло. Женщины. Четвертьфинал. Австралия — команда ОКР.

Битвы титанов

У боксеров во вторник пройдут первые два финала — к сожалению, без россиян. Зато наши бойцы примут участие в двух полуфиналах и одном четвертьфинале. Четвертьфиналистом будет легковес Габил Мамедов. Соперник у него статусный — серебряный призер ЧМ-2019 американец Кишон Дэвис, в предыдущем бое буквально уничтоживший сильного француза Софьяна Умиа. Тот вышел на ринг в статусе призера Игр в Рио, а во втором раунде оказался на настиле.

В полуфиналах будут боксировать тяжеловес Муслим Гаджимагомедов и представитель легчайшей категории Альберт Батыргазиев. У первого оппонент тоже заметный — новозеландец Дэвид Ньика. За время Игр он попадал в центр внимания уже дважды. Когда нес флаг своей страны на церемонии открытия и когда чуть не повторил судьбу Эвандера Холифилда — в первом раунде марокканец Юнес Баалла попытался укусить Ньику за ухо. Батыргазиев же сойдется на ринге с мощнейшим кубинцем Лазаро Альваресом. Это трехкратный чемпион мира и дважды бронзовый призер Олимпиад. Пожелаем Батыргазиеву организовать парню с Острова свободы третью бронзу.

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Пока не лучшим образом складывается для россиян турнир по борьбе. Хотя первый финал с участием нашего представителя греко-римского стиля пройдет во вторник. В весе до 97 кг двукратный чемпион мира Муса Евлоев будет соперничать с именитым Артуром Алексаняном из Армении, победителем Игр в Рио. Отдавать титул просто так тот не намерен.

У «классиков» в борьбу последним вступит победитель ЧМ-2018 Артем Сурков в весе до 67 кг, которому в первом раунде в соперники достался американец Алехандро Санчо. У женщин в категории до 62 кг будет соревноваться Любовь Овчарова. Ей сразу же предстоит сразиться с очень сильной японкой Юкако Каваи.

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На велотреке первый же старт принес нам и первую медаль — Дарья Шмелева и Анастасия Войнова стали третьими в командном спринте. Следом в борьбу в этой дисциплине вступят и мужчины. В составе российской команды — Денис Дмитриев, Павел Якушевский и Иван Гладышев.

В гребле на байдарках и каноэ будут разыграны первые четыре комплекта наград. Но сначала с утра пройдут полуфиналы. У мужчин в байдарке-одиночке на 1000 м до этой стадии добрался Максим Спесивцев, у девушек на дистанции 200 м — Светлана Черниговская, а в байдарке-двойке на дистанции 500 м — Кира Степанова и Варвара Баранова. Чтобы попасть в решающий раунд, в полуфинале нужно занимать место не ниже четвертого.

Во вторник у нас будет и единственная возможность выиграть медаль в мужской тяжелой атлетике. В весе до 109 кг на старт выйдет Тимур Наниев. Пожелаем ему удачи.

Дебют еще одного нового олимпийского вида спорта запланирован на вторник — в этот день пройдет квалификация в скалолазании у мужчин. Спортсмены на Играх соревнуются в специально для этого придуманной дисциплине. Многоборье сочетает в себе привычные виды скалолазания — на скорость, на трудность и боулдеринг. Среди мужчин, которые выйдут на исторический старт, будет и россиянин, Алексей Рубцов.

  • 3.30 Гребля на байдарках и каноэ. Полуфиналы и финалы
  • 5.00 Греко-римская борьба. Женская борьба.
  • 5.48 Бокс. Мужчины. Весовая категория до 63 кг. Четвертьфинал. Кишон Дэвис (США) — Габил Мамедов
  • 6.18 Бокс. Мужчины. Весовая категория до 91 кг. Полуфинал. Муслим Гаджимагомедов — Дэвид Ньика (Новая Зеландия)
  • 9.58 Велоспорт-трек. Мужчины. Командный спринт. Квалификация
  • 11.00 Скалолазание. Мужчины. Квалификация
  • 12.03 Бокс. Мужчины. Весовая категория до 57 кг. Полуфинал. Лазаро Альварес (Куба) — Альберт Батыргазиев
  • 13.50 Тяжелая атлетика. Мужчины. Весовая категория до 109 кг.
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XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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