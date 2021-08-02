Дмитрий Губерниев высказался в защиту белорусской легкоатлетки Тимановской
Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением по ситуации с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской.
Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением по ситуации с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской.
«Интересы спортсменов должны стоять во главе угла», — цитирует Губерниева «Комсомольская правда» со ссылкой на эфир «Матч ТВ».
Комментатор добавил, что заставлять спортсменов принимать участие в соревнованиях, в которых они ранее не были заявлены, нельзя. По его мнению, для нее эстафета 4×400 была бы физически слишком сложной, так как спринтерша не может бежать 400 метров без подготовки.
Ранее стало известно, что Тимановскую попытались насильно вывезти в Минск из Токио, где проходят летние Олимпийские игры. 24-летняя спортсменка обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой о помощи.
До этого Кристина Тимановская раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома.
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.