Участники Олимпийских игр разыграют сегодня 22 комплекта наград

Медальные надежды белорусских болельщиков сегодня связаны с выступлением гребцов. В полуфинальных заездах выступят Олег Юреня (байдарка-одиночка, 1000 м) и экипаж Марина Литвинчук / Ольга Худенко (байдарка-двойка, 500 м).

Без участия белорусов чемпионы и призеры токийской Олимпиады определятся в соревнованиях по легкой атлетике, боксу, парусному спорту, прыжкам в воду, спортивной гимнастике, велотреку, тяжелой атлетике, греко-римской и женской борьбе.