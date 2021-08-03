Игровые коррективы: нашим сборным придется тяжело в плей-офф Олимпиады

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
29
17
16
2США
22
25
17
5Россия
12
21
17
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Настольный теннис
Парусный спорт
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Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
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Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
5000 м. Женщины. Финал
Сифан Хассан
Хелен Обири
Гудаф Тсегай
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Финал
Аделин Мария Грей
Алин Роттер Фокен
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Мужчины. Финал
Суфьян Эль Баккали
Ламеча Гирма
Бенджамин Киген
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Чжоу Цян
Хирои Минагава
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ясмин Адар
Айпери Медет
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
Виктор Аксельсен
Чэнь Лун
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Финал
Михайн Лопес Нуньес
Якоби Каджая
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Сергей Семенов
Ясмани Акоста Фернандес
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амин Мирзазаед
Риза Кайялп
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория свыше 87 кг. Женщины. Финал (группа А)
Ли Венвень
Эмили Кэмпбелл
Сара Элизабет Роблес
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Кевин Кордон
Энтони Гинтинг
Результаты
Легкая атлетика
Диск. Женщины. Финал
Валери Эллман
Кристин Пуденц
Яйме Перес
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Финал
Кенихиро Фумита
Луис Орта Санчес
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Сергей Емелин
Виктор Чобану
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Валихан Сэйлайк
Ленур Темиров
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Мужчины. Финал
Син Джи Хван
Денис Аблязин
Артур Давтян
Результаты
Гимнастика спортивная
Вольные упражнения. Женщины. Финал
Джейд Кэйри
Ванесса Феррари
Маи Мураками
Ангелина Мельникова
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Женщины. Финал
Китай
Германия
Россия
Результаты
Конный спорт
Троеборье, командное первенство. Микст. Финал
Великобритания
Австралия
Франция
Результаты
Конный спорт
Троеборье, личное первенство. Микст. Финал
Юлия Краевски
Том МакИвен
Эндрю Хой
Результаты
Расписание событий
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
03:00скороТина Граудина / Анастасия КравченокаХизер Бэнсли / Бренди Уилкерсон
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
03:00скороСара Паван / Мелисса Хумана-ПаредесМариафе Артачо / Таликва Клэнси
Легкая атлетика. Мужчины
03:00скороТройной прыжок. Мужчины. Квалификация
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
03:00скороАна Силва Рамос / Ребекка СилваАнук Верже-Депре / Йоана Хайдрих
Волейбол. Мужчины. 1/4 финала
03:00скороКанадаРоссия
Легкая атлетика. Мужчины
03:05скоро1500 м. Мужчины. Предварительный раунд
Легкая атлетика. Женщины
03:20скороКопье. Женщины. Квалификация A
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
03:30скороЛаура Людвиг / Маргарета КозухЭйприл Росс / Эликс Клинман
Гандбол. Мужчины. 1/4 финала
03:30скороФранцияБахрейн
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
03:30скороБайдарка-одиночка, 200 м. Женщины. Полуфинал
Легкая атлетика. Женщины
03:45скоро400 м. Женщины. Предварительный раунд
Прыжки в воду. Мужчины
04:00скороТрамплин 3 м. Мужчины. Полуфинал
Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала
04:00скороСловенияГермания
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
04:00скороКаноэ-двойка, 1000 м. Мужчины. Полуфинал
Хоккей на траве. Мужчины. 1/2 финала
04:30скороИндияБельгия
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
04:30скороБайдарка-одиночка, 1000 м. Мужчины. Полуфинал
Легкая атлетика. Женщины
04:50скороКопье. Женщины. Квалификация B
Легкая атлетика. Женщины
04:50скороДлина. Женщины. Финал
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/4 финала
05:00скороВячеслав Красильников / Олег СтояновскийЮлиус Толе / Клеменс Виклер
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
05:00скороБайдарка-двойка, 500 м. Женщины. Полуфинал
00:56 (мск), источник: Известия

Игровые коррективы: нашим сборным придется тяжело в плей-офф Олимпиады

Гандбольная команда выступает с перепадами, а волейболистки попали на мощную Бразилию.

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Источник: Известия

На Олимпиаде в Токио завершился групповой этап во всех игровых дисциплинах. Наши сборные по волейболу (мужская и женская), а также российские гандболистки и ватерполистки шагнули в плей-офф. Не все пока впечатляют стабильностью, но хочется верить, что предварительная стадия была потрачена на эксперименты. Российская команда в регби-7 не смогла вмешаться в борьбу за медали, но само попадание подопечных Андрея Кузина в восьмерку лучших в мире и дебютная победа на Играх (над Кенией) — уже весомое достижение.

Споткнулись на Турции

Женская сборная по волейболу ехала в Токио в статусе андердога. Провал в недавней Лиге наций, странное решение лидера Татьяны Кошелевой отказаться от поездки в столицу Японии, сложная группа, недопонимание девушек с главным тренером Серджо Бузато, который плохо говорит по-русски, оптимизма не добавляли. Но, несмотря на все это, наша сборная сначала выгрызла победу у Китая (3:2), а затем и вовсе разгромила одного из фаворитов — США (3:0).

Перед последним туром у сборной России были все шансы занять первое место в группе. Для этого надо было побеждать Турцию с любым счетом. Это бы гарантировало легкую жизнь в первом матче навылет — Доминикана либо Япония. Проигрываем — падаем на четвертое место в группе и попадаем в четвертьфинале на очень сильную Бразилию.

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Россиянки начали очень эмоционально — 24:17. Потом подпустили соперниц к себе в счете, но партию забрали более чем уверенно (25:21). Все хорошо было и во второй. Наши девушки вели 17:11. Плюс шесть! Но в «лучших» традициях растеряли все преимущество. С 21:19 доигрались до 21:23. Потом забили дважды подряд, но дожать не смогли. До слез обидно проигранный сет (23:25).

Ключевым моментом стала невыразительная игра нападающих — та самая составляющая, которая в матче с США была невероятно хороша. Увы, на этот раз откровенно заигрывалась Евгения Старцева. А Наталия Гончарова и Ирина Воронкова не спасали: у первой по итогам двух партий девять результативных атак из 24, у второй — восемь из 20.

Выправить ситуацию удалось за счет стабильности 17-летней Арины Федоровцевой, которая практически в одиночку разгромила турчанок в четвертой партии (25:15). Казалось, что после такого подъема мы легко добьем соперника на тай-брейке, да только силы девушек куда-то улетучились. Проблеск надежды был, когда при 9:11 подавать пошла Федоровцева. Но соперницы сумели принять — и забили. После этого они на бешеном кураже устремились к заветной победе. Не остановило порыв даже страшное столкновение головами двух турчанок, в результате которого губы одной из них разбились в кровь (10:15).

Теперь предстоит надеяться на очередное чудо в матче с Бразилией. Игра в среду, 4 августа. Кто проигрывает — едет домой.

А уже во вторник утром по Москве наши волейболисты сыграют в плей-офф с Канадой. Канадцы — откровенные середняки. У них есть парочка локальных звезд. Особенно выделяется Шерон Вернон-Эванс — нападающий с сумасшедшим прыжком. А капитан сборной Джон Перрин представляет «Уфу». Но по именам это совершенно точно не тот подбор, который наводит ужас. Вместе с тем удивить канадцы способны. Здесь, в Токио, они внезапно проиграли Японии, но зато затащили на тай-брейк итальянцев и хлопнули Иран Алекно — 3:0. Так что просто против них не будет совершенно точно.

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Неправильное разделение

Наши гандболистки — действующие чемпионки Игр — пока выступают в Токио с перепадами. Не стал исключением и последний матч группового этапа с Испанией. Начали хорошо, но затем наставник команды Алексей Алексеев выпустил на площадку второй состав — и от отрыва «+5» не осталось и следа. 17:12 превратились в 18:17 на перерыве. Не выдержал даже президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, который искал логику в тренерских решениях и после матча пообещал наставнику «дать по мозгам»: мол, разделил команду на первый и второй сорт — первую и вторую шестерки.

После перерыва наши гораздо слаженнее действовали в защите, а концовку затащила лидер команды Анна Вяхирева (34:31). В четвертьфинале россиянкам, скорее всего, играть с крепкой Черногорией (4 августа). Конечно, мы однозначные фавориты. Но с такой игрой и кучей проблем, о которых говорит Шишкарев, произойти может что угодно.

Очень интересно складывается ситуация в женском ватерпольном турнире. Россия в воскресенье обыграла японок в очередном валидольном матче — 20:16 и вышла на австралиек в четвертьфинале. Тренер сборной Андрей Белофастов даже пожаловался на будущих соперниц: мол, они специально подбирали россиянок для спарринга в плей-офф. Система настолько запутанная, что, кажется, в ней до конца не разобрались ни тренеры, ни журналисты. Но мы все равно попробуем.

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Россиянки заняли в своей группе третье место и должны были попасть на вторую команду из другого квинтета. В нем Испания, Австралия и Нидерланды набрали по шесть очков. При этом ранжир этих сборных должен был идти по очкам в матчах между тремя командами (у всех по два), а далее по разности мячей в этих играх. У Испании +5, у Нидерландов -2, у Австралии -3. Второе место и четвертьфинал с Россией должны были получить голландки. Однако в официальных протоколах на второй позиции оказалась Австралия. Судя по всему, дело в очень мудреном регламенте турнира. Правила (их без ссылки уточняет англоязычная «Википедия») таковы: сначала была определена по разности мячей лучшая команда из тройки — Испания, а затем в расчет брался очный матч, который выиграла Австралия, поэтому она и стала соперником России.

— Нам по-любому надо победить любую команду в четвертьфинале, если мы хотим побороться за медали, — подчеркнул «Известиям» Андрей Белофастов. — Хорошо, что это не Америка. С ней есть возможность встретиться в полуфинале.

С Австралией сборная России сыграет 3 августа. Начало встречи в 12:20 по московскому времени.

Дмитрий Гарин

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