Игровые коррективы: нашим сборным придется тяжело в плей-офф Олимпиады
Гандбольная команда выступает с перепадами, а волейболистки попали на мощную Бразилию.
Гандбольная команда выступает с перепадами, а волейболистки попали на мощную Бразилию.
На Олимпиаде в Токио завершился групповой этап во всех игровых дисциплинах. Наши сборные по волейболу (мужская и женская), а также российские гандболистки и ватерполистки шагнули в
Женская сборная по волейболу ехала в Токио в статусе андердога. Провал в недавней Лиге наций, странное решение лидера Татьяны Кошелевой отказаться от поездки в столицу Японии, сложная группа, недопонимание девушек с главным тренером Серджо Бузато, который плохо говорит
Перед последним туром у сборной России были все шансы занять первое место в группе. Для этого надо было побеждать Турцию с любым счетом. Это бы гарантировало легкую жизнь в первом матче навылет — Доминикана либо Япония. Проигрываем — падаем на четвертое место в группе и попадаем в четвертьфинале на очень сильную Бразилию.
Россиянки начали очень эмоционально — 24:17. Потом подпустили соперниц к себе в счете, но партию забрали более чем уверенно (25:21). Все хорошо было и во второй. Наши девушки вели 17:11. Плюс шесть! Но в «лучших» традициях растеряли все преимущество. С 21:19 доигрались до 21:23. Потом забили дважды подряд, но дожать не смогли. До слез обидно проигранный сет (23:25).
Ключевым моментом стала невыразительная игра нападающих — та самая составляющая, которая в матче с США была невероятно хороша. Увы, на этот раз откровенно заигрывалась Евгения Старцева. А Наталия Гончарова и Ирина Воронкова не спасали: у первой по итогам двух партий девять результативных атак из 24, у второй — восемь из 20.
Выправить ситуацию удалось за счет стабильности 17-летней Арины Федоровцевой, которая практически в одиночку разгромила турчанок в четвертой партии (25:15). Казалось, что после такого подъема мы легко добьем соперника на
А уже во вторник утром по Москве наши волейболисты сыграют в
Наши гандболистки — действующие чемпионки Игр — пока выступают в Токио с перепадами. Не стал исключением и последний матч группового этапа с Испанией. Начали хорошо, но затем наставник команды Алексей Алексеев выпустил на площадку второй состав — и от отрыва «+5» не осталось и следа. 17:12 превратились в 18:17 на перерыве. Не выдержал даже президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, который искал логику в тренерских решениях и после матча пообещал наставнику «дать по мозгам»: мол, разделил команду на первый и второй сорт — первую и вторую шестерки.
После перерыва наши гораздо слаженнее действовали в защите, а концовку затащила лидер команды Анна Вяхирева (34:31). В четвертьфинале россиянкам, скорее всего, играть с крепкой Черногорией (4 августа). Конечно, мы однозначные фавориты. Но с такой игрой и кучей проблем, о которых говорит Шишкарев, произойти может что угодно.
Очень интересно складывается ситуация в женском ватерпольном турнире. Россия в воскресенье обыграла японок в очередном валидольном матче — 20:16 и вышла на австралиек в четвертьфинале. Тренер сборной Андрей Белофастов даже пожаловался на будущих соперниц: мол, они специально подбирали россиянок для спарринга в
Россиянки заняли в своей группе третье место и должны были попасть на вторую команду из другого квинтета. В нем Испания, Австралия и Нидерланды набрали по шесть очков. При этом ранжир этих сборных должен был идти по очкам в матчах между тремя командами (у всех по два), а далее по разности мячей в этих играх. У Испании +5, у Нидерландов -2, у Австралии -3. Второе место и четвертьфинал с Россией должны были получить голландки. Однако в официальных протоколах на второй позиции оказалась Австралия. Судя по всему, дело в очень мудреном регламенте турнира. Правила (их без ссылки уточняет англоязычная «Википедия») таковы: сначала была определена по разности мячей лучшая команда из тройки — Испания, а затем в расчет брался очный матч, который выиграла Австралия, поэтому она и стала соперником России.
— Нам
С Австралией сборная России сыграет 3 августа. Начало встречи в 12:20 по московскому времени.
Дмитрий Гарин