Елена Осипова: На решающем выстреле немного екнуло сердце

На Олимпиаде в Токио российские спортсмены выиграли две серебряные медали в стрельбе из лука. Главным героем стала Елена Осипова. Сначала она стала второй в командном первенстве вместе со Светланой Гомбоевой и Ксенией Перовой, а потом добилась аналогичного результата в личном турнире, причем лишь самую малость уступила Ан Сан из Южной Кореи.

Вернувшись 1 августа в Москву, Елена Осипова дала интервью «Известиям», в котором оценила свое выступление в столице Японии, рассказала, как бороться с кореянками, поделилась мнением об условиях на Олимпиаде и заявила о желании попасть на следующие Игры, которые пройдут в 2024 году в Париже.

— Для вас эти две серебряные медали — ожидаемый успех?

— Главной целью была медаль в командном первенстве. Надо было хорошо отстрелять командой и завоевать серебро. Выходя на личные спарринги, конечно, тоже рассчитывала на медаль. Ну вот и видно, что все усилия, приложенные за пять лет, — не только мной, но и всей командой, достаточно обширной, — дают свои плоды в виде второй медали. Сложно даже всех перечислить, кто мне помог добиться такого успеха. Здесь речь не только о партнерах по команде и тренерах, но и об административном персонале, руководстве федерации. Всех не перечислишь.

— В личном первенстве вы очень сложно выступали на первых порах, с трудом прошли квалификацию, но затем всех громили вплоть до проигранного финала.

— Квалификация — это квалификация, а спарринги — это спарринги. В спаррингах у любого спортсмена есть шанс выиграть медаль.

— Справедливо то, что в случае ничьи победитель в спарринге определяется одним выстрелом, как это случилось у вас в финале?

— Абсолютно справедливо. И очень интересно. Я же сама довела до перестрелки. Если бы попала в «десять», то выиграла бы золото. Но я попала в «восемь». И абсолютно честно проиграла.

— В целом есть разочарование, что не дотянули до победы в этом финале?

— Одновременно есть и гордость, и разочарование. Очень хотела принести родной стране золото. И могла это сделать. С одной стороны, у нас никогда не было личных наград в стрельбе из лука на Олимпиадах. С другой — хотелось начать именно с золота. Медаль у нас первая, но это не значит, что я не должна была стремиться стать первой. Чувствовала ответственность перед страной, хотела порадовать наших болельщиков. Не хотелось подвести их. Чуть-чуть не получилось. Но при этом рада, что прошла очень сильных соперников. Сетка у меня была непростая, но всегда приятнее добиваться успеха именно в таких условиях.

— Что надо делать, чтобы обыгрывать непобедимых кореянок?

— Работать больше. Что тут еще добавить? У меня был шанс победить. В решающем выстреле немного екнуло сердце, поэтому попала не так хорошо, как хотелось бы. Но вообще, могла до этого момента дело не доводить. Чуть не дотянула. Тут уже ничего не поделаешь. В нашем виде спорта один промах может привести к поражению, а один удачный выстрел — к победе. Но я изначально никаких задач перед собой не ставила. Старалась лишь хорошо выполнить свою работу. В итоге получилось два серебра — очень здорово.

— Как восприняли историю с тепловым ударом, случившимся со Светланой Гомбоевой? Не было опасений, что там что-то серьезное?

— Нет, я знала, что все будет хорошо. Была уверена, что она продолжит выступление.

— Теннисисты очень много жаловались на необходимость выступать в разгар дня, когда в Токио была жара. Лучницы спокойнее к этому отнеслись?

— Это Олимпиада — здесь нет ничего спокойного. Было обычное спортивное волнение. Но на жару не обращали внимания.

— Контроль в Токио был жесткий из-за ковида?

— Нет, обычный стандартный контроль, как во всем мире. Ничего нового. Приятно знать, что безопасность на уровне. И поэтому спокойно жили в олимпийской деревне.

— Как вы вообще стали выступать в стрельбе из лука?

— В детстве о таком не думаешь. (Смеется.) Просто так случилось. Сделала выбор, и мне повезло, что он оказался правильным. Мне тогда было 15 лет, когда начала.

— Не поздновато?

— У нас такой вид спорта, что это еще не поздно, как видите.

— Вам сложнее морально было ждать Олимпиаду на год дольше из-за ковида?

— У нас хорошие специалисты, которые не давали появляться лишним мыслям. Все прошло как прошло. И хорошо прошло.

— Настроены ехать на следующую Олимпиаду в 2024 году?

— Как и любой спортсмен, настроена выступать дальше. А там уже будет зависеть от того, отберусь или не отберусь в Париж.

Справка «Известий»

Елена Осипова родилась 13 января 1993 года в Петропавловске-Камчатском. Начала заниматься стрельбой из лука в ГБУ РО СШОР № 13 города в 2008 году. На профессиональном уровне выступает с 2013 года. В 2017 году выиграла золото в личном первенстве на чемпионате России в Алуште.

В том же году стала бронзовым призером летней Универсиады в Тайбэе в командном первенстве вместе с Туяной Дашидоржиевой и Саяной Цыремпиловой. Через год с ними же завоевала серебро на чемпионате мира в американском Янктоне.