Global Athlete призвал МОК немедленно отстранить Национальный олимпийский комитет Беларуси

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
29
17
16
2США
22
25
17
5Россия
12
21
17
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
5000 м. Женщины. Финал
Сифан Хассан
Хелен Обири
Гудаф Тсегай
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Финал
Аделин Мария Грей
Алин Роттер Фокен
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Мужчины. Финал
Суфьян Эль Баккали
Ламеча Гирма
Бенджамин Киген
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Чжоу Цян
Хирои Минагава
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ясмин Адар
Айпери Медет
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
Виктор Аксельсен
Чэнь Лун
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Финал
Михайн Лопес Нуньес
Якоби Каджая
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Сергей Семенов
Ясмани Акоста Фернандес
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амин Мирзазаед
Риза Кайялп
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория свыше 87 кг. Женщины. Финал (группа А)
Ли Венвень
Эмили Кэмпбелл
Сара Элизабет Роблес
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Кевин Кордон
Энтони Гинтинг
Результаты
Легкая атлетика
Диск. Женщины. Финал
Валери Эллман
Кристин Пуденц
Яйме Перес
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Финал
Кенихиро Фумита
Луис Орта Санчес
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Сергей Емелин
Виктор Чобану
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Валихан Сэйлайк
Ленур Темиров
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Мужчины. Финал
Син Джи Хван
Денис Аблязин
Артур Давтян
Результаты
Гимнастика спортивная
Вольные упражнения. Женщины. Финал
Джейд Кэйри
Ванесса Феррари
Маи Мураками
Ангелина Мельникова
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Женщины. Финал
Китай
Германия
Россия
Результаты
Конный спорт
Троеборье, командное первенство. Микст. Финал
Великобритания
Австралия
Франция
Результаты
Конный спорт
Троеборье, личное первенство. Микст. Финал
Юлия Краевски
Том МакИвен
Эндрю Хой
Результаты
Расписание событий
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
03:00скороТина Граудина / Анастасия КравченокаХизер Бэнсли / Бренди Уилкерсон
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
03:00скороСара Паван / Мелисса Хумана-ПаредесМариафе Артачо / Таликва Клэнси
Легкая атлетика. Мужчины
03:00скороТройной прыжок. Мужчины. Квалификация
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
03:00скороАна Силва Рамос / Ребекка СилваАнук Верже-Депре / Йоана Хайдрих
Волейбол. Мужчины. 1/4 финала
03:00скороКанадаРоссия
Легкая атлетика. Мужчины
03:05скоро1500 м. Мужчины. Предварительный раунд
Легкая атлетика. Женщины
03:20скороКопье. Женщины. Квалификация A
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
03:30скороЛаура Людвиг / Маргарета КозухЭйприл Росс / Эликс Клинман
Гандбол. Мужчины. 1/4 финала
03:30скороФранцияБахрейн
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
03:30скороБайдарка-одиночка, 200 м. Женщины. Полуфинал
Легкая атлетика. Женщины
03:45скоро400 м. Женщины. Предварительный раунд
Прыжки в воду. Мужчины
04:00скороТрамплин 3 м. Мужчины. Полуфинал
Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала
04:00скороСловенияГермания
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
04:00скороКаноэ-двойка, 1000 м. Мужчины. Полуфинал
Хоккей на траве. Мужчины. 1/2 финала
04:30скороИндияБельгия
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
04:30скороБайдарка-одиночка, 1000 м. Мужчины. Полуфинал
Легкая атлетика. Женщины
04:50скороКопье. Женщины. Квалификация B
Легкая атлетика. Женщины
04:50скороДлина. Женщины. Финал
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/4 финала
05:00скороВячеслав Красильников / Олег СтояновскийЮлиус Толе / Клеменс Виклер
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
05:00скороБайдарка-двойка, 500 м. Женщины. Полуфинал
03:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Global Athlete призвал МОК немедленно отстранить Национальный олимпийский комитет Беларуси

Организация Global Athlete призвала Международный олимпийский комитет немедленно приостановить деятельность Национального олимпийского комитета Беларуси после ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

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Источник: Reuters

«Global Athlete призывает Международный Олимпийский комитет немедленно приостановить деятельность Национального олимпийского комитета Беларуси и разрешить всем белорусским спортсменам выступать в качестве нейтральных спортсменов под олимпийским флагом. Предполагаемое похищение белорусского олимпийского спортсмена Кристины Тимановской со стороны Национального олимпийского комитета Беларуси (НОК) является ещё одним примером жестокого обращения со спортсменами в Беларуси», — говорится в заявлении Global Athlete.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Тимановская должна была выступить в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4×400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх.

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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Трасса для маунтинбайка в Идзу
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Центр парусного спорта Эносима
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