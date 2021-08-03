Global Athlete призвал МОК немедленно отстранить Национальный олимпийский комитет Беларуси

«Global Athlete призывает Международный Олимпийский комитет немедленно приостановить деятельность Национального олимпийского комитета Беларуси и разрешить всем белорусским спортсменам выступать в качестве нейтральных спортсменов под олимпийским флагом. Предполагаемое похищение белорусского олимпийского спортсмена Кристины Тимановской со стороны Национального олимпийского комитета Беларуси (НОК) является ещё одним примером жестокого обращения со спортсменами в Беларуси», — говорится в заявлении Global Athlete.

Напомним, Тимановская должна была выступить в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4×400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх.