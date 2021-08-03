Новозеландка Лиза Кэррингтон выиграла золото ОИ-2020 в байдарке-одиночке на 200 м
Новозеландка Лиза Кэррингтон выиграла золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио в
Новозеландка Лиза Кэррингтон выиграла золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио в
Серебряным призёром стала испанка Тереса Портела Ривас. Бронза досталась представительнице Дании Эмме Остранн Йёргенсен.
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.