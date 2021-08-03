Кубинцы выиграли золото Олимпиады-2020 в гребле на каноэ-двойке на 1000 м
Кубинцы выиграли золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в
Кубинцы выиграли золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в
Серебряными призёрами стали китайцы. Бронза досталась немцам. Россияне в финале не выступали.
Это третья золотая медаль сборной Кубы на Олимпиаде-2020.
Гребля на байдарке и каноэ. Каноэ-двойка
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.