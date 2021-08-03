Дабл-дабл Дончича помог сборной Словении разгромить Германию и выйти в полуфинал Олимпиады

Наибольший вклад в победу Словении внёс защитник Зоран Драгич, на его счету 27 очков, 6 подборов и 4 передачи. Дабл-даблами отметились сразу два его партнёра — Лука Дончич (20 очков, 8 подборов и 11 передач) и Майк Тоби (13 очков, 11 подборов и 2 передачи).