Немка Малайка Миамбо завоевала золото Олимпиады-2020 в прыжках в длину
Немецкая легкоатлетка Малайка Миамбо выиграла золотую медаль летних Олимпийских игр-2020 в прыжках в длину.
Немецкая легкоатлетка Малайка Миамбо выиграла золотую медаль летних Олимпийских игр-2020 в прыжках в длину.
Серебряным призёром стала американка Бриттни Риз. Бронза досталась нигерийке Эзе Бруме.
Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки в длину
Россиянка Дарья Клишина не смогла преодолеть квалификацию. В отборочных соревнованиях она совершила два заступа. Во время третьей попытки россиянка получила травму бедра и не сумела покинуть арену самостоятельно.
На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград.