Венгры завоевали золото и серебро ОИ-2020 в гребле на байдарке-одиночке на 1000 м
Венгр Балинт Копас выиграл золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в гребле на
Венгр Балинт Копас выиграл золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в гребле на
Серебро завоевал его соотечественник Адам Варга. Бронза досталась португальцу Фернанду Пименте.
Гребля на байдарке и каноэ. Мужчины.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.