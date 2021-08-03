«Мы готовы ко всему». Россия снесла Канаду и теперь нам светит полуфинал мечты с Бразилией
Наша сборная — снова в четверке лучших команд мира!
Наша сборная — снова в четверке лучших команд мира!
Четвертьфинал — всегда самая опасная стадия. Проигрываешь — едешь домой. Как бы хорошо ни играл до этого. А в одном матче на таком уровне случиться может абсолютно все. Да и раннее начало игры добавляло нервозности. Бойня начиналась в 9. Значит, вставать нужно было в
К счастью, наша сборная оказалась готова ко всему.
Ключевой момент- концовка второго сета. Сценарий матча сильно напоминал вчерашнюю игру России и Турции. Уверенно взяв первый сет, наши с запасом вели во втором. В частности, были очень комфортные 23:20. Но они после комедии собственных ошибок совершенно внезапно превратились в 23:23. И если девушки в понедельник в аналогичной ситуации дрогнули, в результате чего дело затянулось до
Обычно в концовках волейбол сводится к максимально примитивной тактике: пасуй самому стабильному нападающему — он
— Надеюсь, я и дальше буду оставаться непредсказуемым для соперника, — прокомментировал эпизод Игорь.
Несмотря на обидную концовку, канадцы не бросили бороться в третьем сете. Они цеплялись, бились, терпели. Но Россия в нужные моменты прибавляла — и избавила нас от нервной развязки. 3:0. Те же, что и в четвертьфинале Рио.
— Идеально не бывает никогда, — сказал после матча Туомас Саммелвуо. — Очень сильно победить хотели обе команды, поэтому были моменты, в которых нужно было терпеть и ждать свой шанс. В этом плане мы — молодцы. Сложности были в конце второй партии, но трудности — это часть пути. Меня порадовало, что никто в этот момент не суетился. 3:0 в четвертьфинале Олимпийских игр — это здорово.
В полуфинале Рио-2016 Россию после победы в четвертьфинале над Канадой ждала Бразилия. Которая тогда победила более чем уверенно. Удивительно, но в Токио-2020 у нас очень похожая сетка. В четверг за финал команда Саммелвуо поборется с победителем пары…
Вырисовывается настоящий полуфинал мечты. Главное дерби мирового волейбола. И про эпичные 3:0 в группе нужно забыть. В четверг будет абсолютно новый матч. Все, что было в Токио прежде, не будет иметь никакого значения.
— Я не знаю точно, кто будет нашим соперником, — обрубил Туомас все разговоры про суперполуфинал с Бразилией. — Конечно, бразильцы — огромные фавориты против Японии. Но давайте дождемся результата их четвертьфинала. Какой смысл сейчас думать об этом? Пока нам надо выдохнуть. Проснулись сегодня очень рано. Пока нужно спокойно жить в своем графике: есть, спать, восстанавливаться. А поздно вечером узнаем соперника и расписание.
Зачем нагнетать? Просто быть здесь — уже очень круто. И хочется проживать каждый момент. Искать плюсы. Вот сегодня мы играли рано. Это значит, у нас чуть больше времени на подготовку к полуфиналу. Хорошо же.
— А это вообще проблема, что расписание игр так прыгает?
— Да все отлично! Мы можем это изменить? Нет. Значит, не обращаем внимание. Это Олимпийские игры! Здесь все
Владимир Иванов