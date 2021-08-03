«Мы готовы ко всему». Россия снесла Канаду и теперь нам светит полуфинал мечты с Бразилией

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
29
18
16
2США
22
27
17
6Россия
12
21
17
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Парусный спорт
Накра 17. Микст. Финал
Италия
Великобритания
Германия
Результаты
Парусный спорт
Финн. Мужчины. Финал
Джайлз Скотт
Жомбор Берец
Хоан Кардона
Результаты
Парусный спорт
49-ые. Мужчины. Финал
Великобритания
Новая Зеландия
Германия
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-двойка, 500 м. Женщины. Финал
Новая Зеландия
Польша
Венгрия
Результаты
Бокс
до 57 кг. Женщины. Финал
Нести Петекио
Сена Ирие
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-одиночка, 1000 м. Мужчины. Финал
Балинт Копас
Адам Варга
Фернанду Пимента
Результаты
Парусный спорт
49-ые. Женщины. Финал
Бразилия
Германия
Нидерланды
Результаты
Легкая атлетика
400 м с/б. Мужчины. Финал
Карстен Вархольм
Рэй Бенджамин
Алисон Дос Сантос
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-двойка, 1000 м. Мужчины. Финал
Куба
Китай
Германия
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-одиночка, 200 м. Женщины. Финал
Лиза Каррингтон
Тереза Портелья Ривас
Эмма Йоргенсен
Результаты
Легкая атлетика
Длина. Женщины. Финал
Малайка Михамбо
Бриттни Риз
Изи Бруме
Результаты
Легкая атлетика
5000 м. Женщины. Финал
Сифан Хассан
Хелен Обири
Гудаф Тсегай
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Финал
Аделин Мария Грей
Алин Роттер Фокен
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Мужчины. Финал
Суфьян Эль Баккали
Ламеча Гирма
Бенджамин Киген
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Чжоу Цян
Хирои Минагава
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ясмин Адар
Айпери Медет
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
Виктор Аксельсен
Чэнь Лун
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Финал
Михайн Лопес Нуньес
Якоби Каджая
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Сергей Семенов
Ясмани Акоста Фернандес
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амин Мирзазаед
Риза Кайялп
Результаты
Расписание событий
Прыжки в воду. Мужчины
09:00скороТрамплин 3 м. Мужчины. Финал
Велоспорт - Трек. Женщины
09:30скороКомандная гонка преследования. Женщины. 1-й круг
Водное поло. Женщины. 1/4 финала
09:30скороИспанияКитай
Велоспорт - Трек. Мужчины
10:00скороКомандный спринт. Мужчины. Квалификация
Велоспорт - Трек. Мужчины
10:30скороКомандная гонка преследования. Мужчины. 1-й круг
Скалолазание. Мужчины
11:00скороМужчины. Квалификация
Велоспорт - Трек. Мужчины
11:00скороКомандный спринт. Мужчины. 1-й круг
Гандбол. Мужчины. 1/4 финала
11:00скороДанияНорвегия
Футбол. Мужчины. 1/2 финала
11:00скороМексикаБразилия
Гимнастика спортивная. Мужчины
11:00скороБрусья. Мужчины. Финал
Волейбол. Мужчины. 1/4 финала
11:00скороИталияАргентина
Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала
11:20скороИталияФранция
Велоспорт - Трек. Женщины
11:30скороКомандная гонка преследования. Женщины. Финал
Велоспорт - Трек. Мужчины
12:00скороКомандный спринт. Мужчины. Финал
Гимнастика спортивная. Женщины
12:00скороБревно. Женщины. Финал
Бокс. Мужчины. 1/2 финала
12:03скороЛасаро АльваресАльберт Батыргазиев
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
12:15скороРамаз ЗоидзеМохаммедреза Гераи
Водное поло. Женщины. 1/4 финала
12:20скороГолландияВенгрия
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
12:30скороПарвиз НасибовМохамед Эль-Сайед
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
12:45скороВиктор ЛоринцМохамед Метвалли
09:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Мы готовы ко всему». Россия снесла Канаду и теперь нам светит полуфинал мечты с Бразилией

Наша сборная — снова в четверке лучших команд мира!

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Источник: Reuters

Четвертьфинал — всегда самая опасная стадия. Проигрываешь — едешь домой. Как бы хорошо ни играл до этого. А в одном матче на таком уровне случиться может абсолютно все. Да и раннее начало игры добавляло нервозности. Бойня начиналась в 9. Значит, вставать нужно было в 5:30—5:45. Понятно, что для профессионалов ничего страшного в этом нет — они должно быть готовы всегда. Однако есть риск, что не проснется организм. Вот пловцы повально жаловались на утренние финалы ровно по этой самой причине. И минимальное количество мировых рекордов в бассейне объяснили тем же.

К счастью, наша сборная оказалась готова ко всему.

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Ключевой момент- концовка второго сета. Сценарий матча сильно напоминал вчерашнюю игру России и Турции. Уверенно взяв первый сет, наши с запасом вели во втором. В частности, были очень комфортные 23:20. Но они после комедии собственных ошибок совершенно внезапно превратились в 23:23. И если девушки в понедельник в аналогичной ситуации дрогнули, в результате чего дело затянулось до тай-брейка (который команда Бузато проиграла), то мужики провели самый валидольный отрезок предельно собранно.

Обычно в концовках волейбол сводится к максимально примитивной тактике: пасуй самому стабильному нападающему — он как-нибудь разберется. Однако Игорь Кобзарь устроил целую серию розыгрышей с первыми темпами и пайпами. Канадцы такого не ожидали, поэтому все проходило уверенно. А когда при 29:28 мы получили право на атаку и связующий отдал Михайлову — оказалось, что главная ударная сила России осталась на чистой сетке. Блок соперника настолько привык к быстрым атакам, что полным составом перекрывал центральных. Максим, разумеется, решил эпизод очень легко. А Кобзарь, получается, перехитрил канадцев.

— Надеюсь, я и дальше буду оставаться непредсказуемым для соперника, — прокомментировал эпизод Игорь.

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Несмотря на обидную концовку, канадцы не бросили бороться в третьем сете. Они цеплялись, бились, терпели. Но Россия в нужные моменты прибавляла — и избавила нас от нервной развязки. 3:0. Те же, что и в четвертьфинале Рио.

— Идеально не бывает никогда, — сказал после матча Туомас Саммелвуо. — Очень сильно победить хотели обе команды, поэтому были моменты, в которых нужно было терпеть и ждать свой шанс. В этом плане мы — молодцы. Сложности были в конце второй партии, но трудности — это часть пути. Меня порадовало, что никто в этот момент не суетился. 3:0 в четвертьфинале Олимпийских игр — это здорово.

В полуфинале Рио-2016 Россию после победы в четвертьфинале над Канадой ждала Бразилия. Которая тогда победила более чем уверенно. Удивительно, но в Токио-2020 у нас очень похожая сетка. В четверг за финал команда Саммелвуо поборется с победителем пары… Бразилия-Япония. Нет нужды объяснять, кто огромнейший фаворит этого противостояния.

Вырисовывается настоящий полуфинал мечты. Главное дерби мирового волейбола. И про эпичные 3:0 в группе нужно забыть. В четверг будет абсолютно новый матч. Все, что было в Токио прежде, не будет иметь никакого значения.

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— Я не знаю точно, кто будет нашим соперником, — обрубил Туомас все разговоры про суперполуфинал с Бразилией. — Конечно, бразильцы — огромные фавориты против Японии. Но давайте дождемся результата их четвертьфинала. Какой смысл сейчас думать об этом? Пока нам надо выдохнуть. Проснулись сегодня очень рано. Пока нужно спокойно жить в своем графике: есть, спать, восстанавливаться. А поздно вечером узнаем соперника и расписание.

Зачем нагнетать? Просто быть здесь — уже очень круто. И хочется проживать каждый момент. Искать плюсы. Вот сегодня мы играли рано. Это значит, у нас чуть больше времени на подготовку к полуфиналу. Хорошо же.

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— А это вообще проблема, что расписание игр так прыгает?

— Да все отлично! Мы можем это изменить? Нет. Значит, не обращаем внимание. Это Олимпийские игры! Здесь все по-другому. Сегодня матч может быть в 9 утра, а послезавтра — в 22 вечера. Ни на одном турнире мы не живем в таких условиях. Это класс. А готовы мы — ко всему. Будет матч в 6 утра — хорошо. Для нас нет разницы. Мы четко понимает, для чего сюда приехали, и на такие мелочи не обращаем никакого внимания.

Владимир Иванов

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III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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