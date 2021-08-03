Вархольм второй раз за год побил мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами. До этого рекорд держался 29 лет
Норвежец Карстен Вархольм побил мировой рекорд в беге на 400 м с/б на Олимпиаде-2020 в Токио.
Норвежец Карстен Вархольм побил мировой рекорд в беге на 400 м с/б на Олимпиаде-2020 в Токио.
Вархольм одержал победу в финальном забеге на Играх-2020, преодолев дистанцию за 45,94. Он побил собственный мировой рекорд — 1 июля 2021-го норвежец пробежал за 46,70. До этого рекорд 29 лет принадлежал американцу Кевину Янгу (46,78).
Двукратный чемпион мира завоевал первое золото Олимпиады в карьере.