Госсекретарь США обвинил Лукашенко в подрыве олимпийского духа из-за Тимановской

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Глава Госдепартамента заявил, что режим лидера республики преследовал цель в совершении акта репрессий против спортсменки, пытаясь заставить ее покинуть Олимпиаду «только за то, что она воспользовалась правом на свободу слова». «Такие действия подрывают олимпийский дух, бросают вызов базовым правам, и их нельзя терпеть», — подчеркнул Блинкен.

В МИД Японии не прокомментировал информацию о дате вылета Тимановской из Токио в Варшаву. Об этом сообщает ТАСС. Глава внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги отметил, что находится в постоянном контакте с заинтересованными сторонами, однако не намерен предоставлять иные детали о текущей ситуации. «Она запросила убежище в третьей стране и сейчас находится в безопасном месте», — сказал он.

Тимановская вылетит из Токио в Варшаву прямым рейсом 4 августа. 2 августа спортсменка получила польскую визу.