Госсекретарь США обвинил Лукашенко в подрыве олимпийского духа из-за Тимановской
Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в подрыве олимпийского духа
Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в подрыве олимпийского духа
Глава Госдепартамента заявил, что режим лидера республики преследовал цель в совершении акта репрессий против спортсменки, пытаясь заставить ее покинуть Олимпиаду «только за то, что она воспользовалась правом на свободу слова». «Такие действия подрывают олимпийский дух, бросают вызов базовым правам, и их нельзя терпеть», — подчеркнул Блинкен.
В МИД Японии не прокомментировал информацию о дате вылета Тимановской из Токио в Варшаву. Об этом сообщает ТАСС. Глава внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги отметил, что находится в постоянном контакте с заинтересованными сторонами, однако не намерен предоставлять иные детали о текущей ситуации. «Она запросила убежище в третьей стране и сейчас находится в безопасном месте», — сказал он.
1 августа тренерский штаб сборной Белоруссии исключил Тимановскую из забега на 200 метров на Олимпиаде в Японии. Официальной причиной назвали неудовлетворительное