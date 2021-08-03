Новозеландская байдарочница Лиза Кэррингтон выиграла второе золото ОИ-2020 за день
Новозеландки Лиза Кэррингтон и Кейтлин Регал выиграли золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в гребле на
Новозеландки Лиза Кэррингтон и Кейтлин Регал выиграли золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в гребле на
Серебро завоевали представительницы Польши Каролина Ная и Анна Пулавска. Бронза досталась венгеркам Данюте Козак и Доре Бодоньи.
Для Кэррингтон это второе золото за день. Ранее она победила на дистанции 200 м на
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.