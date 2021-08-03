Новозеландская байдарочница Лиза Кэррингтон выиграла второе золото ОИ-2020 за день

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
29
18
16
2США
22
27
17
6Россия
12
21
17
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Парусный спорт
Финн. Мужчины. Финал
Джайлз Скотт
Жомбор Берец
Хоан Кардона
Результаты
Парусный спорт
49-ые. Мужчины. Финал
Великобритания
Новая Зеландия
Германия
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-двойка, 500 м. Женщины. Финал
Новая Зеландия
Польша
Венгрия
Результаты
Бокс
до 57 кг. Женщины. Финал
Нести Петекио
Сена Ирие
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-одиночка, 1000 м. Мужчины. Финал
Балинт Копас
Адам Варга
Фернанду Пимента
Результаты
Парусный спорт
49-ые. Женщины. Финал
Бразилия
Германия
Нидерланды
Результаты
Легкая атлетика
400 м с/б. Мужчины. Финал
Карстен Вархольм
Рэй Бенджамин
Алисон Дос Сантос
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-двойка, 1000 м. Мужчины. Финал
Куба
Китай
Германия
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-одиночка, 200 м. Женщины. Финал
Лиза Каррингтон
Тереза Портелья Ривас
Эмма Йоргенсен
Результаты
Легкая атлетика
Длина. Женщины. Финал
Малайка Михамбо
Бриттни Риз
Изи Бруме
Результаты
Легкая атлетика
5000 м. Женщины. Финал
Сифан Хассан
Хелен Обири
Гудаф Тсегай
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Финал
Аделин Мария Грей
Алин Роттер Фокен
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Мужчины. Финал
Суфьян Эль Баккали
Ламеча Гирма
Бенджамин Киген
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Чжоу Цян
Хирои Минагава
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ясмин Адар
Айпери Медет
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
Виктор Аксельсен
Чэнь Лун
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Финал
Михайн Лопес Нуньес
Якоби Каджая
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Сергей Семенов
Ясмани Акоста Фернандес
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амин Мирзазаед
Риза Кайялп
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория свыше 87 кг. Женщины. Финал (группа А)
Ли Венвень
Эмили Кэмпбелл
Сара Элизабет Роблес
Результаты
Расписание событий
Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала
07:40скороИспанияСША
Тяжелая атлетика. Мужчины
08:00скороВесовая категория до 109 кг. Мужчины. Группа В
Прыжки в воду. Мужчины
09:00скороТрамплин 3 м. Мужчины. Финал
Велоспорт - Трек. Женщины
09:30скороКомандная гонка преследования. Женщины. 1-й круг
Водное поло. Женщины. 1/4 финала
09:30скороИспанияКитай
Велоспорт - Трек. Мужчины
10:00скороКомандный спринт. Мужчины. Квалификация
Велоспорт - Трек. Мужчины
10:30скороКомандная гонка преследования. Мужчины. 1-й круг
Скалолазание. Мужчины
11:00скороМужчины. Квалификация
Велоспорт - Трек. Мужчины
11:00скороКомандный спринт. Мужчины. 1-й круг
Гандбол. Мужчины. 1/4 финала
11:00скороДанияНорвегия
Футбол. Мужчины. 1/2 финала
11:00скороМексикаБразилия
Гимнастика спортивная. Мужчины
11:00скороБрусья. Мужчины. Финал
Волейбол. Мужчины. 1/4 финала
11:00скороИталияАргентина
Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала
11:20скороИталияФранция
Велоспорт - Трек. Женщины
11:30скороКомандная гонка преследования. Женщины. Финал
Парусный спорт. Микст
11:30скороНакра 17. Микст. Финал
Велоспорт - Трек. Мужчины
12:00скороКомандный спринт. Мужчины. Финал
Гимнастика спортивная. Женщины
12:00скороБревно. Женщины. Финал
Бокс. Мужчины. 1/2 финала
12:03скороЛасаро АльваресАльберт Батыргазиев
Греко-римская борьба. Мужчины
12:15скороМужчины. до 67 кг. 1/2 финала
07:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Новозеландская байдарочница Лиза Кэррингтон выиграла второе золото ОИ-2020 за день

Новозеландки Лиза Кэррингтон и Кейтлин Регал выиграли золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в гребле на байдарке-двойке на дистанции 500 м.

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Источник: Reuters

Серебро завоевали представительницы Польши Каролина Ная и Анна Пулавска. Бронза досталась венгеркам Данюте Козак и Доре Бодоньи.

Для Кэррингтон это второе золото за день. Ранее она победила на дистанции 200 м на байдарке-одиночке.

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м

  1. Лиза Кэррингтон / Кейтлин Регал (Новая Зеландия) — 1.35,785.
  2. Каролина Ная / Анна Пулавска (Польша) — 1.36,753.
  3. Данюта Козак / Дора Бодоньи (Венгрия) — 1.36,867.
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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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