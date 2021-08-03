Предшественники Тимановской. Кто и когда просил убежища во время соревнований

Это далеко не первый случай бегства атлетов из стран с репрессивными режимами. Мы вспоминаем несколько историй, случившихся во времена Советского Союза и после его распада.

Тимановская публично раскритиковала руководство национальной олимпийской сборной, заставлявшее ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров, хотя она готовилась к одиночному забегу на 200 м.

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Хотя она выразила недовольство не политическим режимом на родине, а спортивными чиновниками, НОК Беларуси 1 августа потребовал, чтобы она немедленно покинула Токио в связи с ее «эмоционально-психологическим состоянием».

Тимановской взяли билет на самолет и повезли с вещами в аэропорт Нарита, где она попросила защиты у японских полицейских, а затем отправилась в посольство Польши, которая предоставила ей гуманитарную визу с правом заниматься профессиональным спортом.

История Тимановской отличается от обстоятельств, при которых на радикальный поступок решались многие советские спортсмены: в ее случае разногласия с руководством сборной были исключительно спортивными, а не политическими. Но подобно ей, атлеты, в прошлом оставшиеся в западных странах, стремились уйти от власти, которую считали авторитарной.

Фигуристы

В 1979 году не вернулись с гастролей в Швейцарии Людмила Белоусова и Олег Протопопов, с которых началась мировая слава советского, а впоследствии российского фигурного катания.

Правда, к тому времени они являлись уже не спортсменами, а артистами Ленинградского балета на льду. Протопопову было 47 лет, Белоусовой 43 года.

Причины эмиграции, по их словам были чисто творческими. Впоследствии они проводили много времени в США, где консультировали местных фигуристов.

В 1990 в Америке остались сразу четыре советских фигуриста — супруги Вероника Першина и Игорь Шпильбанд, Елена Крыканова и Игорь Сур. «Я поняла, что в Москве с протянутыми руками должна буду идти впереди всех, чтобы удобнее было надевать на эти руки кандалы», — вспоминала их тренер Татьяна Тарасова в своей книге. Но, как пелось в популярной песне тех лет, уже «настали немножечко другие времена».

Хоккеисты

1 мая 1989 года после завершения чемпионата мира в Стокгольме бежал игрок сборной СССР Александр Могильный. О причинах и обстоятельствах этого он никогда не рассказывал.

Через девять дней США предоставили Могильному убежище после того, как стало известно, что на родине против него возбудили уголовное дело по обвинению в дезертирстве — он выступал за военный клуб ЦСКА и носил воинское звание младшего лейтенанта.

Впоследствии Могильный стал первым россиянином — капитаном клуба НХЛ, выигрывал Кубок Стэнли и дважды включался в символическую сборную всех звезд Национальной хоккейной лиги.

Летом 1990 года накануне Игр Доброй Воли в Сиэтле из лагеря советской сборной исчез Сергей Федоров, чемпион мира по хоккею 1989-го и 1990 годов, вскоре подписавший контракт с клубом «Детройт Ред Уингз».

В отличие от большинства невозвращенцев, он заявил, что не хочет рвать связь с родиной, и действительно впоследствии выступал за сборную России.

Как и Могильный, Федоров сделал в НХЛ блестящую карьеру — трижды выигрывал Кубок Стэнли и стал первым европейцем, получившим приз лучшему игроку сезона Hart Trophy.

Шахматисты

В 1976 году с турнира в Голландии в СССР не вернулся международный гроссмейстер из Ленинграда Виктор Корчной. Он был одним из немногих спортсменов-невозвращенцев, объяснивших свой шаг политическими причинами.

Когда в 1978 году Корчной выиграл матч претендентов и получил право оспаривать титул чемпиона мира у Анатолия Карпова, советская пресса избегала упоминать его фамилию и называла «претендентом».

Впоследствии Корчному вернули советское гражданство. Он сетовал, что после его побега началась перестройка, и он мог бы уехать беспрепятственно, а у его родных не возникло бы проблем.

В том же году эмигрировал чемпион мира по шахматам Борис Спасский — правда, в отличие от Корчного, легально женившись на гражданке Франции.

В 1989 году не вернулся с турнира в Нью-Йорке подававший бо.

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льшие надежды шахматист Гата Камский (Гатаулла Сабиров), впоследствии претендент на звание чемпиона мира. Правда, на тот момент ему было 15 лет, и решение мог принять его отец Рустам Сабиров.

Две советские спортсменки — шахматистка Елена Ахмыловская в 1988 году и баскетболистка Марина Аброськина в 1990 году — решили не возвращаться в СССР ради любви соответственно к американцу Джону Дональдсону и мексиканцу де Гарсия. Правда, брак Ахмыловской и Дональдсона оказался непрочным, и через несколько лет они развелись.

«Возвращенец»

Судьба олимпийского чемпиона 1972 года в гребле на каноэ Владаса Чесюнаса, в 1979 году попросившего убежища в ФРГ, примечательна тем, что он — единственный среди спортсменов-невозвращенцев, кто примерно через год возвратился в СССР.

Обстоятельства этого дела туманны. Западные СМИ писали, что Чесюнаса похитил КГБ. Сам он утверждал, что вернулся по своей воле.

Но точно известно, что в СССР к Чесюнасу не отнеслись как к преступнику. Он окончил институт физкультуры, работал в Литве тренером и даже ездил за границу — правда, только в социалистическую Польшу.

В других странах:

В 1950 году коммунистические власти Чехословакии, опасаясь массового бегства своих хоккеистов с чемпионата мира в Лондоне, в последний момент оставили сборную дома.

Когда спортсмены, собравшись в пивной, стали громко ругать правительство, их арестовали. 11 человек приговорили к тюремным срокам. Чехословацкому хоккею потребовалось несколько лет, чтобы восстановить прежний уровень.

На Олимпиаде 1956 года в Мельбурне, незадолго до восстания против коммунистического режима в Венгрии, сборная этой страны подняла в Олимпийской деревне национальный флаг образца 1918 года, а по окончании Игр многие ее члены остались на Западе.

В 1996 году в Атланте знаменосец сборной Ирака, где правил Саддам Хусейн, тяжелоатлет Раид Ахмед попросил политического убежища в США.

Так же поступил член сборной Афганистана боксер Джавид Оман Мухаммед, только убежище получил в соседней Канаде. Талибы (в России группировка «Талибан» признана экстремистской и запрещена), пришедшие к власти незадолго до этого, называли его коммунистом, потому что он тренировался в России.

Чемпионом по количеству бежавших спортсменов является Куба. В Советском Союзе по этому поводу родился анекдот: «Почему у Кубы нет сильной олимпийской сборной? — Потому что все, кто хорошо плавает и бегает, уже в США!».

В разное время не вернулись на Кубу с международных соревнований чемпионы мира по боксу Гильермо Ригондо и Эрисланди Лара, финалист Лондонской Олимпиады-2012 в беге на 110 метров с барьерами Орландо Ортега и сразу семь футболистов национальной сборной.

Ортега в 2013 году улетел в США из Москвы, где проходил чемпионат мира по легкой атлетике. С 2016 года он выступает за легкоатлетическую Испании.

Особенно велик соблазн для кубинских бейсболистов. Ставший невозвращенцем в 2009 году Арольдис Чэпман, прозванный «кубинским огнеметом», и его товарищ Джасиэль Пуих сразу заключили миллионные контракты с американскими клубами. При этом зарплата профессионального спортсмена на Кубе составляла порядка 20 долларов в месяц.

Чтобы уменьшить число беглецов, правительство Кубы в 2013 году разрешило атлетам оставлять себе 80% валютных призовых. Раньше львиную долю забирало себе государство.