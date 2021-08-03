Предшественники Тимановской. Кто и когда просил убежища во время соревнований

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
32
20
16
2США
22
27
19
6Россия
12
21
17
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Мужчины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Франция
Результаты
Гимнастика спортивная
Бревно. Женщины. Финал
Гуань Чэнтчэнь
Тан Сицзин
Симона Байлз
Результаты
Велоспорт - Трек
Командная гонка преследования. Женщины. Финал
Германия
Великобритания
США
Результаты
Парусный спорт
Накра 17. Микст. Финал
Италия
Великобритания
Германия
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Мужчины. Финал
Цзоу Цзинюань
Лукас Даузер
Ферхат Арыджан
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Мужчины. Финал
Се Сыи
Ван Цзунюань
Джек Ло
Результаты
Парусный спорт
Финн. Мужчины. Финал
Джайлз Скотт
Жомбор Берец
Хоан Кардона
Результаты
Парусный спорт
49-ые. Мужчины. Финал
Великобритания
Новая Зеландия
Германия
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-двойка, 500 м. Женщины. Финал
Новая Зеландия
Польша
Венгрия
Результаты
Бокс
до 57 кг. Женщины. Финал
Нести Петекио
Сена Ирие
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-одиночка, 1000 м. Мужчины. Финал
Балинт Копас
Адам Варга
Фернанду Пимента
Результаты
Парусный спорт
49-ые. Женщины. Финал
Бразилия
Германия
Нидерланды
Результаты
Легкая атлетика
400 м с/б. Мужчины. Финал
Карстен Вархольм
Рэй Бенджамин
Алисон Дос Сантос
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-двойка, 1000 м. Мужчины. Финал
Куба
Китай
Германия
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-одиночка, 200 м. Женщины. Финал
Лиза Каррингтон
Тереза Портелья Ривас
Эмма Йоргенсен
Результаты
Легкая атлетика
Длина. Женщины. Финал
Малайка Михамбо
Бриттни Риз
Изи Бруме
Результаты
Легкая атлетика
5000 м. Женщины. Финал
Сифан Хассан
Хелен Обири
Гудаф Тсегай
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Финал
Аделин Мария Грей
Алин Роттер Фокен
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Мужчины. Финал
Суфьян Эль Баккали
Ламеча Гирма
Бенджамин Киген
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Чжоу Цян
Хирои Минагава
Результаты
Расписание событий
Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала
11:20скороИталияФранция
Водное поло. Женщины. 1/4 финала
12:20скороГолландияВенгрия
Бокс. Мужчины. 1/2 финала
12:50скороАбнер ТейшейраХулио Сесар ла Крус
Хоккей на траве. Мужчины. 1/2 финала
13:00скороАвстралияГермания
Конный спорт. Микст
13:00скороКонкур, личное первество. Микст. Квалификация
Гимнастика спортивная. Мужчины
13:00скороПерекладина. Мужчины. Финал
Бейсбол. Мужчины. Классификационный матч 1/8 финала
13:00скороИзраильДоминиканская Республика
Бокс. Мужчины. Финал
13:05скороПет МаккормакРоньель Иглесиас Сотолонго
Легкая атлетика. Мужчины
13:10скоро100 м с/б. Мужчины. Предварительный раунд
Легкая атлетика. Мужчины
13:15скороЯдро. Мужчины. Квалификация A
Вольная борьба. Женщины. 1/2 финала
13:15скороАйсулу ТыныбековаИрина Коляденко
Легкая атлетика. Мужчины
13:20скороШест. Мужчины. Финал
Настольный теннис. Женщины. 1/2 финала
13:30скороГонконгЯпония
Синхронное плавание. Женщины
13:30скороДуэты. Женщины. Техническая программа
Греко-римская борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
13:30скороШохеи ЯбикуМохаммадали Гераи
Вольная борьба. Женщины. 1/2 финала
13:30скороЮкаку КаваиТайбе Мустафа Юсейн
Греко-римская борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
13:45скороРафик ХусейновКарапет Чалян
Водное поло. Женщины. 1/4 финала
13:50скороАвстралияРоссия
Тяжелая атлетика. Мужчины
14:00скороВесовая категория до 109 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Легкая атлетика. Мужчины
14:00скоро5000 м. Мужчины. Предварительный раунд
11:34 (мск), источник: BBC News Русская служба

Предшественники Тимановской. Кто и когда просил убежища во время соревнований

Кроме спортивных достижений, нынешняя Олимпиада в Токио запомнится скандалом с 24-летней белорусской бегуньей Кристиной Тимановской, которую безуспешно попытались насильно вернуть на родину.

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Источник: AP 2021

Это далеко не первый случай бегства атлетов из стран с репрессивными режимами. Мы вспоминаем несколько историй, случившихся во времена Советского Союза и после его распада.

Тимановская публично раскритиковала руководство национальной олимпийской сборной, заставлявшее ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров, хотя она готовилась к одиночному забегу на 200 м.

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Хотя она выразила недовольство не политическим режимом на родине, а спортивными чиновниками, НОК Беларуси 1 августа потребовал, чтобы она немедленно покинула Токио в связи с ее «эмоционально-психологическим состоянием».

Тимановской взяли билет на самолет и повезли с вещами в аэропорт Нарита, где она попросила защиты у японских полицейских, а затем отправилась в посольство Польши, которая предоставила ей гуманитарную визу с правом заниматься профессиональным спортом.

История Тимановской отличается от обстоятельств, при которых на радикальный поступок решались многие советские спортсмены: в ее случае разногласия с руководством сборной были исключительно спортивными, а не политическими. Но подобно ей, атлеты, в прошлом оставшиеся в западных странах, стремились уйти от власти, которую считали авторитарной.

Фигуристы

В 1979 году не вернулись с гастролей в Швейцарии Людмила Белоусова и Олег Протопопов, с которых началась мировая слава советского, а впоследствии российского фигурного катания.

Источник: BBC News Русская служба

Правда, к тому времени они являлись уже не спортсменами, а артистами Ленинградского балета на льду. Протопопову было 47 лет, Белоусовой 43 года.

Причины эмиграции, по их словам были чисто творческими. Впоследствии они проводили много времени в США, где консультировали местных фигуристов.

В 1990 в Америке остались сразу четыре советских фигуриста — супруги Вероника Першина и Игорь Шпильбанд, Елена Крыканова и Игорь Сур. «Я поняла, что в Москве с протянутыми руками должна буду идти впереди всех, чтобы удобнее было надевать на эти руки кандалы», — вспоминала их тренер Татьяна Тарасова в своей книге. Но, как пелось в популярной песне тех лет, уже «настали немножечко другие времена».

Хоккеисты

1 мая 1989 года после завершения чемпионата мира в Стокгольме бежал игрок сборной СССР Александр Могильный. О причинах и обстоятельствах этого он никогда не рассказывал.

Источник: BBC News Русская служба

Через девять дней США предоставили Могильному убежище после того, как стало известно, что на родине против него возбудили уголовное дело по обвинению в дезертирстве — он выступал за военный клуб ЦСКА и носил воинское звание младшего лейтенанта.

Впоследствии Могильный стал первым россиянином — капитаном клуба НХЛ, выигрывал Кубок Стэнли и дважды включался в символическую сборную всех звезд Национальной хоккейной лиги.

Летом 1990 года накануне Игр Доброй Воли в Сиэтле из лагеря советской сборной исчез Сергей Федоров, чемпион мира по хоккею 1989-го и 1990 годов, вскоре подписавший контракт с клубом «Детройт Ред Уингз».

В отличие от большинства невозвращенцев, он заявил, что не хочет рвать связь с родиной, и действительно впоследствии выступал за сборную России.

Как и Могильный, Федоров сделал в НХЛ блестящую карьеру — трижды выигрывал Кубок Стэнли и стал первым европейцем, получившим приз лучшему игроку сезона Hart Trophy.

Шахматисты

В 1976 году с турнира в Голландии в СССР не вернулся международный гроссмейстер из Ленинграда Виктор Корчной. Он был одним из немногих спортсменов-невозвращенцев, объяснивших свой шаг политическими причинами.

Источник: BBC News Русская служба

Когда в 1978 году Корчной выиграл матч претендентов и получил право оспаривать титул чемпиона мира у Анатолия Карпова, советская пресса избегала упоминать его фамилию и называла «претендентом».

Впоследствии Корчному вернули советское гражданство. Он сетовал, что после его побега началась перестройка, и он мог бы уехать беспрепятственно, а у его родных не возникло бы проблем.

В том же году эмигрировал чемпион мира по шахматам Борис Спасский — правда, в отличие от Корчного, легально женившись на гражданке Франции.

В 1989 году не вернулся с турнира в Нью-Йорке подававший бо.

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льшие надежды шахматист Гата Камский (Гатаулла Сабиров), впоследствии претендент на звание чемпиона мира. Правда, на тот момент ему было 15 лет, и решение мог принять его отец Рустам Сабиров.

Две советские спортсменки — шахматистка Елена Ахмыловская в 1988 году и баскетболистка Марина Аброськина в 1990 году — решили не возвращаться в СССР ради любви соответственно к американцу Джону Дональдсону и мексиканцу де Гарсия. Правда, брак Ахмыловской и Дональдсона оказался непрочным, и через несколько лет они развелись.

«Возвращенец»

Судьба олимпийского чемпиона 1972 года в гребле на каноэ Владаса Чесюнаса, в 1979 году попросившего убежища в ФРГ, примечательна тем, что он — единственный среди спортсменов-невозвращенцев, кто примерно через год возвратился в СССР.

Источник: РИА "Новости"

Обстоятельства этого дела туманны. Западные СМИ писали, что Чесюнаса похитил КГБ. Сам он утверждал, что вернулся по своей воле.

Но точно известно, что в СССР к Чесюнасу не отнеслись как к преступнику. Он окончил институт физкультуры, работал в Литве тренером и даже ездил за границу — правда, только в социалистическую Польшу.

В других странах:

В 1950 году коммунистические власти Чехословакии, опасаясь массового бегства своих хоккеистов с чемпионата мира в Лондоне, в последний момент оставили сборную дома.

Источник: BBC News Русская служба

Когда спортсмены, собравшись в пивной, стали громко ругать правительство, их арестовали. 11 человек приговорили к тюремным срокам. Чехословацкому хоккею потребовалось несколько лет, чтобы восстановить прежний уровень.

На Олимпиаде 1956 года в Мельбурне, незадолго до восстания против коммунистического режима в Венгрии, сборная этой страны подняла в Олимпийской деревне национальный флаг образца 1918 года, а по окончании Игр многие ее члены остались на Западе.

В 1996 году в Атланте знаменосец сборной Ирака, где правил Саддам Хусейн, тяжелоатлет Раид Ахмед попросил политического убежища в США.

Так же поступил член сборной Афганистана боксер Джавид Оман Мухаммед, только убежище получил в соседней Канаде. Талибы (в России группировка «Талибан» признана экстремистской и запрещена), пришедшие к власти незадолго до этого, называли его коммунистом, потому что он тренировался в России.

Чемпионом по количеству бежавших спортсменов является Куба. В Советском Союзе по этому поводу родился анекдот: «Почему у Кубы нет сильной олимпийской сборной? — Потому что все, кто хорошо плавает и бегает, уже в США!».

Источник: AP 2021

В разное время не вернулись на Кубу с международных соревнований чемпионы мира по боксу Гильермо Ригондо и Эрисланди Лара, финалист Лондонской Олимпиады-2012 в беге на 110 метров с барьерами Орландо Ортега и сразу семь футболистов национальной сборной.

Ортега в 2013 году улетел в США из Москвы, где проходил чемпионат мира по легкой атлетике. С 2016 года он выступает за легкоатлетическую Испании.

Особенно велик соблазн для кубинских бейсболистов. Ставший невозвращенцем в 2009 году Арольдис Чэпман, прозванный «кубинским огнеметом», и его товарищ Джасиэль Пуих сразу заключили миллионные контракты с американскими клубами. При этом зарплата профессионального спортсмена на Кубе составляла порядка 20 долларов в месяц.

Чтобы уменьшить число беглецов, правительство Кубы в 2013 году разрешило атлетам оставлять себе 80% валютных призовых. Раньше львиную долю забирало себе государство.

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XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
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Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
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Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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