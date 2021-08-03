«Видимо, в телефоне смотрел другой поединок». Российский боксёр раскритиковал судью на ОИ

«Не понимаю, как аргентинский судья мог отдать оппоненту все три раунда. Видимо, в телефоне он смотрел другой поединок. Таких арбитров нужно отстранять от работы, дисквалифицировать. Только так бокс станет более честным. По ходу боя понимал, что я впереди по очкам. Теперь ждём, с кем буду боксировать в финале: с бразильцем или кубинцем», — цитирует Гаджимагомедова телеграм-канал Олимпийского комитета России (ОКР).