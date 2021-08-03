Британцы завоевали золото ОИ-2020 в парусном спорте в классе 49-й
Британцы Дилан Флетчер и Стюарт Битхелл выиграли золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в парусном спорте в классе 49-й.
Британцы Дилан Флетчер и Стюарт Битхелл выиграли золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в парусном спорте в классе 49-й.
Серебряными призёрами стали новозеландцы Питер Бёрлинг и Блэр Тьюк. Бронза досталась немцам Эрику Хайлю и Томасу Плесселю.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Лидирует сборная Китая, в активе которой 29 золотых, 18 серебряных и 16 бронзовых медалей. На втором месте — США (22−27−17), на третьем — Япония (17−6−10).
Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.