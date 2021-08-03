Первая трансгендерная женщина, выступившая на Олимпиаде, планирует завершить карьеру

«Я не думаю, что мое участие в Олимпийских играх следует считать историческим. По мере того, как мы переходим в новый и более понимающий мир, люди начинают понимать, что такие люди, как я, — просто люди. Мы люди, и поэтому я надеюсь, что просто быть здесь достаточно. Все, чего я когда-либо хотела как спортсменка, это чтобы меня считали спортсменкой.



Считаю ли себя образцом для подражания для трансгендеров? Нет, вовсе нет. В сообществе трансгендеров больше различий, чем общего, потому что каждый человек индивидуален и живет разной жизнью в разных обстоятельствах. Я не уверена, что образец для подражания — это то, к чему я стремилась. Я лишь надеюсь, что, находясь здесь, смогла воодушевить кого-нибудь.



Надеюсь, что люди, которые переживают какие-либо трудности в жизни, увидят, что в мире есть возможности. Есть возможности жить по-настоящему , — цитирует Хаббард Reuters.