Игры в Токио: итоги 3 августа

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Первыми начали борьбу за олимпийские награды представители гребли на байдарках и каноэ. Утром на гребном канале было разыграно сразу четыре комплекта наград. Настоящей героиней дня стала новозеландка Лиза Каррингтон, завоевавшая две золотых награды: сначала в одиночке, а потом и в двойке. Венгерский гребец Балинт Копас выиграл соревнования одиночников-мужчин, а сильнейшим дуэтом в соревновании каноистов стали представители сборной Кубы.

Два комплекта наград разыграли в утренней программе легкоатлеты. Немка Малайка Миамбо завоевала золото Олимпиады в прыжках в длину с результатом 7,00, а норвежский бегун Карстен Вархольм победил на дистанции 400 м с барьерами, причем с мировым рекордом — 45,94 сек.

Было сегодня жарко и в гавани Эносимы, в которой проходят соревнования по парусному спорту. В классе яхт «49» золото досталось сборной Бразилии у женщин и команде Великобритании у мужчин. В классе «Финн» также победил британский яхтсмен Жиль Скотт, а в смешанном классе «Nacra 17» успех праздновал дуэт из Италии.

На боксерском турнире сегодня разыгрывались два комплекта наград. У женщин в весовой категории до 57 кг победила Сена Ирие из Японии, а в весе до 69 кг у мужчин победу праздновал кубинец Рониэль Иглесиас. Наши боксеры Муслим Гаджимагомедов и Альберт Батыргазиев успешно провели свои полуфинальные бои и вышли в финалы в своих категориях.

В мужских прыжках в воду с 3-метрового трамплина никаких шансов не оставил соперникам китайский прыгун Се Сыи. К сожалению, пробившийся в финал Евгений Кузнецов не смог вмешаться в борьбу за медали и занял только пятое место.

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Сегодня розыгрышем трех комплектов наград завершилась гимнастическая программа Игр. У мужчин на брусьях победу одержал Цзоу Цзинъюань из Китая. Давид Белявский остался на четвертом месте. В соревнованиях женщин на бревне также победила представительница Китая Гуань Чэньчэнь. К сожалению, Владислава Уразова провалила свое выступление и заняла последнее восьмое место. Никита Нагорный чуть подсластил пилюлю и завоевал бронзовую медаль в упражнениях на перекладине. А чемпионом стал японец Даики Хасимото.

На велотреке победу в женской командной гонке преследования одержала сборная Германии. А в мужском командном спринте лучшими стали велогонщики из Нидерландов. Наши спринтеры заняли только шестое место.

Венегрский борец греко-римского стиля Тамаш Лоринц стал победителем Игр в категории до 77 кг. А потом пришел праздник и на нашу улицу. Муса Евлоев не оставил своему сопернику по финалу ни одного шанса и завоевал олимпийское золото в весе до 97 кг. Третий комплект наград на борцовском ковре сегодня разыграли женщины-вольницы. В категории до 68 кг сильнейшей стала американка Тамира Марианна Сток Менсах.

В дополнение к двум утренним комплектам вечером легкоатлеты разыграли еще четыре. В женском беге на 800 м первенствовала американка Атинг Му. Подтвердила свой высокий класс мировая рекордсменка в метании молота Анита Влодарчик из Польши, пославшая снаряд почти на полтора метра дальше ближайшей преследовательницы. Женскую двухсотметровку выиграла представительница Ямайки Элейн Томпсон-Хера с результатом 21,53 сек. Дольше всего борьба шла в секторе для прыжков с шестом. Олимпийским чемпионом стал мировой рекордсмен швед Арманд Дуплантис.

В соревнованиях тяжелоатлетов сегодня состязались спортсмены весовой категории до 109 кг. Победителем с новыми олимпийскими рекордами в толчке и по сумме упражнений (237 кг и 430 кг, соответственно) стал представитель Узбекистана Акбар Джураев. Один из двух наших тяжелоатлетов, допущенных к Играм в Токио, Тимур Наниев боролся за место в тройке, но до заветной бронзы ему не хватило одного килограмма.

Кроме того, сегодня волейболисты сборной России в трех сетах переиграли команду Канады и вышли в полуфинал олимпийского турнира, а синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина без проблем выиграли квалификацию в соревнованиях дуэтов.

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После 11 дней соревнований сборная России занимает пятое место в медальном зачете. В активе российских спортсменов 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград.

Расписание соревнований на среду 4 августа вы можете посмотреть здесь.