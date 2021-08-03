Евгений Плющенко: Симона Байлз — величайшая гимнастка современности и легенда!

Напомним, на днях российский спортсмен поддержал в своём «инстаграме» спортсменку, вокруг которой возникло немало споров во время Олимпийских игр — 2020 в Токио. Множество подписчиков были не согласны с фигуристом и решили с ним поспорить.

«Симона Байлз от своего заболевания принимала препарат, который является сильнодействующим лекарством и допингом, но у неё есть официальное разрешение от ВАДА (терапевтическое исключение). Американские врачи посчитали, что справки от ВАДА хватит для ввоза этого препарата в Японию, а оказалось, что нет, надо было согласовывать заранее. Спортсмены не роботы, они — люди! Терапевтические исключения есть у многих спортсменов в мире!



Симона — величайшая гимнастка современности и легенда! Только люди, которые никогда не были в профессиональном спорте, могут так узко мыслить о спорте и спортсменах», — ответил фигурист.