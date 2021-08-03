Евгений Плющенко: Симона Байлз — величайшая гимнастка современности и легенда!
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил мнение по поводу американской гимнастки Симоны Байлз.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил мнение по поводу американской гимнастки Симоны Байлз.
Напомним, на днях российский спортсмен поддержал в своём «инстаграме» спортсменку, вокруг которой возникло немало споров во время Олимпийских игр — 2020 в Токио. Множество подписчиков были не согласны с фигуристом и решили с ним поспорить.
«Она на психостимуляторе с детства, а это серьёзные таблетки. И нечего жалеть ту, которая за счёт терапевтических исключений побеждала», — написал один из подписчиков Евгения под постом.
Плющенко не прошёл мимо и пояснил свою позицию:
«Симона Байлз от своего заболевания принимала препарат, который является сильнодействующим лекарством и допингом, но у неё есть официальное разрешение от ВАДА (терапевтическое исключение). Американские врачи посчитали, что справки от ВАДА хватит для ввоза этого препарата в Японию, а оказалось, что нет, надо было согласовывать заранее. Спортсмены не роботы, они — люди! Терапевтические исключения есть у многих спортсменов в мире!
Симона — величайшая гимнастка современности и легенда! Только люди, которые никогда не были в профессиональном спорте, могут так узко мыслить о спорте и спортсменах», — ответил фигурист.