Китаец Се Сыи выиграл вторую золотую медаль в прыжках в воду на Олимпиаде, Кузнецов стал пятым

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
30
19
16
2США
22
27
17
6Россия
12
21
17
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
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Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Парусный спорт
Накра 17. Микст. Финал
Италия
Великобритания
Германия
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Мужчины. Финал
Се Сыи
Ван Цзунюань
Джек Ло
Результаты
Парусный спорт
Финн. Мужчины. Финал
Джайлз Скотт
Жомбор Берец
Хоан Кардона
Результаты
Парусный спорт
49-ые. Мужчины. Финал
Великобритания
Новая Зеландия
Германия
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-двойка, 500 м. Женщины. Финал
Новая Зеландия
Польша
Венгрия
Результаты
Бокс
до 57 кг. Женщины. Финал
Нести Петекио
Сена Ирие
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-одиночка, 1000 м. Мужчины. Финал
Балинт Копас
Адам Варга
Фернанду Пимента
Результаты
Парусный спорт
49-ые. Женщины. Финал
Бразилия
Германия
Нидерланды
Результаты
Легкая атлетика
400 м с/б. Мужчины. Финал
Карстен Вархольм
Рэй Бенджамин
Алисон Дос Сантос
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-двойка, 1000 м. Мужчины. Финал
Куба
Китай
Германия
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-одиночка, 200 м. Женщины. Финал
Лиза Каррингтон
Тереза Портелья Ривас
Эмма Йоргенсен
Результаты
Легкая атлетика
Длина. Женщины. Финал
Малайка Михамбо
Бриттни Риз
Изи Бруме
Результаты
Легкая атлетика
5000 м. Женщины. Финал
Сифан Хассан
Хелен Обири
Гудаф Тсегай
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Финал
Аделин Мария Грей
Алин Роттер Фокен
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Мужчины. Финал
Суфьян Эль Баккали
Ламеча Гирма
Бенджамин Киген
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Чжоу Цян
Хирои Минагава
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ясмин Адар
Айпери Медет
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
Виктор Аксельсен
Чэнь Лун
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Финал
Михайн Лопес Нуньес
Якоби Каджая
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Сергей Семенов
Ясмани Акоста Фернандес
Результаты
Расписание событий
Скалолазание. Мужчины
11:00скороМужчины. Квалификация
Гандбол. Мужчины. 1/4 финала
11:00скороДанияНорвегия
Футбол. Мужчины. 1/2 финала
11:00онлайнМексика0Бразилия0
Гимнастика спортивная. Мужчины
11:00скороБрусья. Мужчины. Финал
Волейбол. Мужчины. 1/4 финала
11:00скороИталияАргентина
Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала
11:20скороИталияФранция
Велоспорт - Трек. Женщины
11:30скороКомандная гонка преследования. Женщины. Финал
Велоспорт - Трек. Мужчины
12:00скороКомандный спринт. Мужчины. Финал
Гимнастика спортивная. Женщины
12:00скороБревно. Женщины. Финал
Бокс. Мужчины. 1/2 финала
12:03скороЛасаро АльваресАльберт Батыргазиев
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
12:15скороРамаз ЗоидзеМохаммедреза Гераи
Водное поло. Женщины. 1/4 финала
12:20скороГолландияВенгрия
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
12:30скороПарвиз НасибовМохамед Эль-Сайед
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
12:45скороВиктор ЛоринцМохамед Метвалли
Бокс. Мужчины. 1/2 финала
12:50скороАбнер ТейшейраХулио Сесар ла Крус
Хоккей на траве. Мужчины. 1/2 финала
13:00скороАвстралияГермания
Конный спорт. Микст
13:00скороКонкур, личное первество. Микст. Квалификация
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
13:00скороИван ХуклекЖан Беленюк
Гимнастика спортивная. Мужчины
13:00скороПерекладина. Мужчины. Финал
Бейсбол. Мужчины. Классификационный матч 1/8 финала
13:00скороИзраильДоминиканская Республика
11:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Китаец Се Сыи выиграл вторую золотую медаль в прыжках в воду на Олимпиаде, Кузнецов стал пятым

Китаец Се Сыи завоевал золотую медаль в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Олимпиаде в Токио.

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13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Сыи набрал 558,75 балла. Отметим, что спортсмен выиграл второе золото на Играх в Японии — до этого он стал чемпионом в синхронных прыжках в воду с 3 м трамплина. Второе место занял его соотечественник, Ван Цзунюань, на третьем месте — британец Джек Ло.

Россиянин Евгений Кузнецов занял пятое место в финале с результатом 461,90 балла.

Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал.

  1. Се Сыи (Китай) — 558,75.
  2. Ван Цзунюань (Китай) — 534,90.
  3. Джек Ло (Великобритания) — 518,00.
  4. Ву Харам (Корея) — 481,85.
  5. Евгений Кузнецов (Россия) — 461,90.
  6. Роммель Пачеко (Мексика) — 428,75.
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XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Трасса для маунтинбайка в Идзу
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Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
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