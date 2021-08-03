Китаец Се Сыи выиграл вторую золотую медаль в прыжках в воду на Олимпиаде, Кузнецов стал пятым
Китаец Се Сыи завоевал золотую медаль в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Олимпиаде в Токио.
Китаец Се Сыи завоевал золотую медаль в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Олимпиаде в Токио.
Сыи набрал 558,75 балла. Отметим, что спортсмен выиграл второе золото на Играх в Японии — до этого он стал чемпионом в синхронных прыжках в воду с 3 м трамплина. Второе место занял его соотечественник, Ван Цзунюань, на третьем месте — британец Джек Ло.
Россиянин Евгений Кузнецов занял пятое место в финале с результатом 461,90 балла.
Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал.