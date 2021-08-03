Китаец Се Сыи выиграл вторую золотую медаль в прыжках в воду на Олимпиаде, Кузнецов стал пятым

Сыи набрал 558,75 балла. Отметим, что спортсмен выиграл второе золото на Играх в Японии — до этого он стал чемпионом в синхронных прыжках в воду с 3 м трамплина. Второе место занял его соотечественник, Ван Цзунюань, на третьем месте — британец Джек Ло.