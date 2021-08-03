Пау и Марк Газоли объявили о завершении выступлений за сборную Испании

Испанская команда в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио потерпела поражение от США со счетом 81:95.

41-летний Пау отметил, что пока не принял решение по поводу клубной карьеры. Сезон-2020/21 испанец завершал в «Барселоне».

36-летний Марк заявил, что останется в «Лейкерс» на сезон-2021/22.

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