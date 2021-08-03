Пау и Марк Газоли объявили о завершении выступлений за сборную Испании
Знаменитые братья Пау и Марк Газоли сегодня официально объявили о завершении выступлений за сборную Испании.
Знаменитые братья Пау и Марк Газоли сегодня официально объявили о завершении выступлений за сборную Испании.
Испанская команда в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио потерпела поражение от США со счетом 81:95.
41-летний Пау отметил, что пока не принял решение по поводу клубной карьеры. Сезон-2020/21 испанец завершал в «Барселоне».
36-летний Марк заявил, что останется в «Лейкерс» на сезон-2021/22.
В составе национальной команды братья Газоли дважды брали олимпийское серебро (2008, 2012), побеждали на чемпионате мира (2006) и дважды становились чемпионами Европы (2009, 2011). Марк также первенствовал на ЧМ-2019 в Китае.