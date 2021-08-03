Белорусская легкоатлетка рассказала о нежелании спортсменов жить с Тимановской
Белорусская легкоатлетка Анастасия
Белорусская легкоатлетка Анастасия
Она отметила, что Тимановскую сложно назвать компанейским человеком. «Знаете, случалось и такое, что люди просто отказывались с ней жить в одной комнате. Она оказывала на других психологическое давление», — добавила
1 августа Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил Тимановскую из сборной на Олимпиаде в Токио. В качестве причины было указано ее
Оппозиционный Фонд спортивной солидарности заявил, что Тимановскую насильно вывозят из Токио. Позже правительство Японии сообщило, что она в безопасности. В итоге спортсменка получила польскую визу.