Сборная России уступила Австралии в первом раунде соревнований по велотреку на Олимпиаде
Мужская сборная России уступила команде Австралии в первом раунде соревнований по велотреку на Олимпиаде в Токио.
Мужская сборная России уступила команде Австралии в первом раунде соревнований по велотреку на Олимпиаде в Токио.
Иван Гладышев, Денис Дмитриев и Павел Якушевский показали результат — 42,915 и не смогли пройти в следующий раунд турнира.
Велоспорт — Трек
Мужчины
Командный спринт
Четвертьфинал
1. Австралия — 42,103 ОР.
2. Россия (Иван Гладышев, Денис Дмитриев, Павел Якушевский) — 42,915.