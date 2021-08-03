Гимнастка Мельникова не придала значения расположению флага ОКР на церемонии награждения

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Гимнастка Ангелина Мельникова не считает, что российскую команду хотели унизить на церемонии награждения после вольных упражнений, расположив флаг Олимпийской команды России ниже флага Японии. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

В понедельник Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях, она набрала столько же баллов (14,166), что и японка Маи Мураками. Обе спортсменки получили бронзовые медали, однако флаг ОКР на церемонии висел ниже японского. На остальных церемониях награждения флаги располагаются на одном уровне при равенстве позиций. Позднее первый вице-президент Международной федерации гимнастики Василий Титов в разговоре с ТАСС объяснил это решение тем, что флаги были расположены в алфавитном порядке в соответствии с регламентом, который установлен Международным олимпийским комитетом.

«Я, конечно, заметила, что наш флаг висит ниже. Но не придала этому значения. Не думаю, что нас таким образом хотели унизить. Мне кажется, нет», — сказала Мельникова.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила ТАСС, что возмущена решением повесить флаг Олимпийской команды России ниже японского на церемонии награждения после вольных упражнений.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ce16ca51eeaee87c8a3c" data-vnd="ce16ca51eeaee87c8a3c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ce16ca51eeaee87c8a3c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.