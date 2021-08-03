Дарья Клишина — о своей травме: Мышца ушла вниз на семь сантиметров
Российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала о своей травме, полученной во время квалификационных соревнований на Олимпийских играх в Токио.
Российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала о своей травме, полученной во время квалификационных соревнований на Олимпийских играх в Токио.
30-летняя спортсменка сделала заступы в двух попытках, а третью не смогла завершить
— Последовательность событий, которую мы знаем, была следующей: два заступа, затем в третьей попытке схватились за заднюю и всё закончилось. Затем вас на коляске увезли в медцентр стадиона, там осмотрели и вот затем прибежал
— К сожалению, пришлось, потому что я знаю, что по правилам
— Когда в итоге добрались до нормальной, адекватной медицинской помощи?
— Только вчера, в районе пяти вечера, через полтора дня после инцидента мне сделали МРТ. Это был первый доступный слот записи. Перед этим в русском штабе мне сделали ультразвук. Это, конечно, не дало полноценную картину, не МРТ, но всё же.
— Что сказали врачи?
— Две недели полного отдыха, пока я не перестану чувствовать боль при ходьбе и когда вернусь к нормальной ходьбе без прихрамывания. После этого можно будет начать физиотерапию, электростимуляцию и упражнения на укрепление задней поверхности бедра.
— Диагноз какой поставили?
— Оторвана связка под ягодицей, которая крепит полуперепончатую мышцу к седалищной кости. Мышца ушла вниз на семь сантиметров.