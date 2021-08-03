Дарья Клишина — о своей травме: Мышца ушла вниз на семь сантиметров

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30-летняя спортсменка сделала заступы в двух попытках, а третью не смогла завершить из-за повреждения задней поверхности бедра. Арену Клишина покинула в инвалидной коляске. Позже легкоатлетка сообщила, что ей не потребуется операция.

— Последовательность событий, которую мы знаем, была следующей: два заступа, затем в третьей попытке схватились за заднюю и всё закончилось. Затем вас на коляске увезли в медцентр стадиона, там осмотрели и вот затем прибежал допинг-контроль. Что было дальше? Травмированной спортсменке в короткой форме пришлось ждать еще и допинг-контроль?

— К сожалению, пришлось, потому что я знаю, что по правилам допинг-контроля, мы имеем право отложить сдачу пробы если требуется медицинская помощь. Естественно, всё это время мы должны находится в поле зрения офицера допинг-контроля. Мне сначала привязали лед, сказали, что я 15−20 минут должна посидеть со льдом, а затем доктор, который находился в медицинском центре стадиона, сказал, что я могу спокойно идти сдавать допинг-контроль, это не противоречит, медицинским показаниям, и мне было отказано в отложенном допинг-контроле. А мы хотели вообще сделать сначала МРТ в Олимпийской деревне, потому что нужно было сразу понять, как восстанавливаться и что произошло. Так что да, я в короткой форме, с привязанным льдом, была отвезена в комнату допинг-контроля, там я прождала порядка двух часов и только после этого сдала и отправилась в деревню.

— Когда в итоге добрались до нормальной, адекватной медицинской помощи?

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— Только вчера, в районе пяти вечера, через полтора дня после инцидента мне сделали МРТ. Это был первый доступный слот записи. Перед этим в русском штабе мне сделали ультразвук. Это, конечно, не дало полноценную картину, не МРТ, но всё же.

— Что сказали врачи?

— Две недели полного отдыха, пока я не перестану чувствовать боль при ходьбе и когда вернусь к нормальной ходьбе без прихрамывания. После этого можно будет начать физиотерапию, электростимуляцию и упражнения на укрепление задней поверхности бедра.

— Диагноз какой поставили?