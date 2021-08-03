Нидерланды выиграли золото в командном спринте по велотреку, установив олимпийский рекорд
Велосипедисты из Нидерландов завоевали золотые медали в командном спринте по велотреку на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
Велосипедисты из Нидерландов завоевали золотые медали в командном спринте по велотреку на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
Их результат — 41,369. Это новый олимпийский рекорд.
Второе место досталось сборной Великобритании, на третьей строчке расположились спортсмены из Франции. Россияне стали шестыми.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 30 золотых, 19 серебряных и 16 бронзовых медалей. На втором месте — США (22−27−17), на третьем — Япония (18−6−10). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.