Нидерланды выиграли золото в командном спринте по велотреку, установив олимпийский рекорд

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 30 золотых, 19 серебряных и 16 бронзовых медалей. На втором месте — США (22−27−17), на третьем — Япония (18−6−10). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.