Российский боксер Батыргазиев вышел в финал Олимпийских игр в Токио
Российский боксер Альберт Батыргазиев пробился в финал турнира по боксу в весовой категории до 57 кг на Олимпийских играх в Токио (Япония).
Российский боксер Альберт Батыргазиев пробился в финал турнира по боксу в весовой категории до 57 кг на Олимпийских играх в Токио (Япония).
В полуфинале со счётом 3:2 он одолел представителя Кубы Ласаро Альвареса.
В финале Альберт проведёт бой с представителем США Дюком Рейганом, оказавшимся сильнее Самуэля Такьи из Ганы.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако