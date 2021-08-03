Российский боксер Батыргазиев вышел в финал Олимпийских игр в Токио

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
32
20
16
2США
22
27
19
6Россия
12
21
17
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Мужчины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Франция
Результаты
Гимнастика спортивная
Бревно. Женщины. Финал
Гуань Чэнтчэнь
Тан Сицзин
Симона Байлз
Результаты
Велоспорт - Трек
Командная гонка преследования. Женщины. Финал
Германия
Великобритания
США
Результаты
Парусный спорт
Накра 17. Микст. Финал
Италия
Великобритания
Германия
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Мужчины. Финал
Цзоу Цзинюань
Лукас Даузер
Ферхат Арыджан
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Мужчины. Финал
Се Сыи
Ван Цзунюань
Джек Ло
Результаты
Парусный спорт
Финн. Мужчины. Финал
Джайлз Скотт
Жомбор Берец
Хоан Кардона
Результаты
Парусный спорт
49-ые. Мужчины. Финал
Великобритания
Новая Зеландия
Германия
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-двойка, 500 м. Женщины. Финал
Новая Зеландия
Польша
Венгрия
Результаты
Бокс
до 57 кг. Женщины. Финал
Нести Петекио
Сена Ирие
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-одиночка, 1000 м. Мужчины. Финал
Балинт Копас
Адам Варга
Фернанду Пимента
Результаты
Парусный спорт
49-ые. Женщины. Финал
Бразилия
Германия
Нидерланды
Результаты
Легкая атлетика
400 м с/б. Мужчины. Финал
Карстен Вархольм
Рэй Бенджамин
Алисон Дос Сантос
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-двойка, 1000 м. Мужчины. Финал
Куба
Китай
Германия
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-одиночка, 200 м. Женщины. Финал
Лиза Каррингтон
Тереза Портелья Ривас
Эмма Йоргенсен
Результаты
Легкая атлетика
Длина. Женщины. Финал
Малайка Михамбо
Бриттни Риз
Изи Бруме
Результаты
Легкая атлетика
5000 м. Женщины. Финал
Сифан Хассан
Хелен Обири
Гудаф Тсегай
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Финал
Аделин Мария Грей
Алин Роттер Фокен
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Мужчины. Финал
Суфьян Эль Баккали
Ламеча Гирма
Бенджамин Киген
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Чжоу Цян
Хирои Минагава
Результаты
Расписание событий
Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала
11:20скороИталияФранция
Водное поло. Женщины. 1/4 финала
12:20скороГолландияВенгрия
Бокс. Мужчины. 1/2 финала
12:50скороАбнер ТейшейраХулио Сесар ла Крус
Хоккей на траве. Мужчины. 1/2 финала
13:00скороАвстралияГермания
Конный спорт. Микст
13:00скороКонкур, личное первество. Микст. Квалификация
Гимнастика спортивная. Мужчины
13:00скороПерекладина. Мужчины. Финал
Бейсбол. Мужчины. Классификационный матч 1/8 финала
13:00скороИзраильДоминиканская Республика
Бокс. Мужчины. Финал
13:05скороПет МаккормакРоньель Иглесиас Сотолонго
Легкая атлетика. Мужчины
13:10скоро100 м с/б. Мужчины. Предварительный раунд
Легкая атлетика. Мужчины
13:15скороЯдро. Мужчины. Квалификация A
Вольная борьба. Женщины. 1/2 финала
13:15скороАйсулу ТыныбековаИрина Коляденко
Легкая атлетика. Мужчины
13:20скороШест. Мужчины. Финал
Настольный теннис. Женщины. 1/2 финала
13:30скороГонконгЯпония
Синхронное плавание. Женщины
13:30скороДуэты. Женщины. Техническая программа
Греко-римская борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
13:30скороШохеи ЯбикуМохаммадали Гераи
Вольная борьба. Женщины. 1/2 финала
13:30скороЮкаку КаваиТайбе Мустафа Юсейн
Греко-римская борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
13:45скороРафик ХусейновКарапет Чалян
Водное поло. Женщины. 1/4 финала
13:50скороАвстралияРоссия
Тяжелая атлетика. Мужчины
14:00скороВесовая категория до 109 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Легкая атлетика. Мужчины
14:00скоро5000 м. Мужчины. Предварительный раунд
12:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Российский боксер Батыргазиев вышел в финал Олимпийских игр в Токио

Российский боксер Альберт Батыргазиев пробился в финал турнира по боксу в весовой категории до 57 кг на Олимпийских играх в Токио (Япония).

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17
фотографий

В полуфинале со счётом 3:2 он одолел представителя Кубы Ласаро Альвареса.

В финале Альберт проведёт бой с представителем США Дюком Рейганом, оказавшимся сильнее Самуэля Такьи из Ганы.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе, а также хоккее на траве.

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XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Ариакэ Арена
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Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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