Американка Байлз завоевала бронзу Олимпиады в упражнениях на бревне

27 июля Байлз из-за тяжелого психологического состояния и трудностей с ориентацией в пространстве снялась после первого упражнения в командном многоборье, позднее она отказалась от выступления в личном многоборье, а также в упражнениях на брусьях и опорном прыжке. 24-летняя Байлз является четырехкратной олимпийской чемпионкой, на Играх в Рио-де-Жанейро американка выиграла золото в вольных упражнениях, опорном прыжке, личном и командном многоборье, а также завоевала бронзовую медаль в упражнении на бревне. Также она является 19-кратной чемпионкой мира.