Американка Байлз завоевала бронзу Олимпиады в упражнениях на бревне
Россиянка Владислава Уразова заняла последнее, восьмое место.
Россиянка Владислава Уразова заняла последнее, восьмое место.
ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Американка Симона Байлз завоевала бронзовую медаль в упражнениях на бревне на Олимпийских играх в Токио. Она набрала 14,000 балла.
Первое место заняла китаянка Гуань Чэньчэнь (14,633), второе — ее соотечественница Тан Сицзин (14,233). Россиянка Владислава Уразова заняла последнее, восьмое место, набрав 12,733 балла.
27 июля Байлз
16-летняя Гуань Чэньчэнь является серебряным призером юношеского чемпионата мира (2019). Уразовой 16 лет, она является олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях, а также чемпионом Европы (2021).