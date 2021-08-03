Сборная Франции по баскетболу обыграла Италию и вышла в полуфинал Олимпиады

На большой перерыв команды уходили уже при счёте 43:42 в пользу французов.

Итальянцы постарались исправить ситуацию в заключительные 10 минут, сократив отставание до трёх очков, однако французы удержали добытое ранее преимущество.



Самым результативным игроком матча стал итальянец Симоне Фонтеккио, на счету которого 23 очка. В составе сборной Франции чаще всего кольцо соперников поражал Руди Гобер — (22).