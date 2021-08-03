Скромный кубинский гигант. Кто побил рекорд Карелина в борьбе?
Кубинец Михаин Лопес Нуньес стал четырехкратным олимпийским чемпионом, превзойдя достижение Александра Карелина.
Кубинец Михаин Лопес Нуньес стал четырехкратным олимпийским чемпионом, превзойдя достижение Александра Карелина.
Рекорд Карелина — три золотые и одна серебряная медаль Олимпийских игр, но в Токио этот бастион пал. 38-летний Лопес стал самым титулованным
На счету Лопеса сразу несколько достижений.
Михаин родился в небольшом городе
Сначала Михаин в борьбу и не собирался, он пробовал себя в бейсболе. А потом на него надавили родные братья Мисаэл и Микель, попытавшись затащить гиганта в бокс. Но Михаин был против,
В 13 лет его карьера могла завершиться досрочно — он получил страшный двойной перелом ноги. Тогда отец, испугавшись, хотел забрать сына из секции. Но не
В секции борьбы у него было два прозвища: ироничное — Малыш (за гигантские габариты) и Ужасный — за неуступчивый характер, с которым никто не мог совладать. Да и стоило ли?
Лопес уже в 17 лет попал в сборную Кубы, но не все шло гладко. На своем первом крупном соревновании — чемпионате мира 2002 года — молодой Лопес с треском провалился. Он финишировал 13-м в весовой категории до 120 кг. А на следующий год выступил и того хуже — занял 16-е место.
Не заладилось и на Олимпиаде в Афинах — в четвертьфинале кубинца остановил россиянин Хасан Бароев, ставший впоследствии Олимпийским чемпионом и лишенный медали.
«Не понимаю, что я тогда делал не так. Я был готов, был заряжен. Но медали не шли ко мне», — вспоминал об этом впоследствии Лопес.
Но начиная с 2005 года результаты упорного и упрямого кубинца пошли вверх. Он стал чемпионом мира в 2005, 2007, 2009 и 2010 годах. Параллельно Лопес восстановил паритет с Бароевым, выиграв в финале Олимпийских игр в Пекине. С этого момента и началось правление кубинца.
С уходом Бароева по пятам за Лопесом следовал турок Рыза Каяалп. И хоть золотые медали Каяалп не завоевывал, но периодически портил кровь кубинцу. Потом Лопесу покорились Игры в Лондоне и
«Лопес теперь уже трехкратный олимпийский чемпион, это надо учитывать, — сказал тогда Карелин
Но Лопес уже дышал в спину. Говорят, что у кубинских спортсменов нет возраста и к 30 они только набирают обороты. Похоже, в случае с Лопесом так и есть. Он почти не выступал перед Играми в Токио, разве что на паре региональных соревнований. Но гарантировал всем, что приедет в своей лучшей форме. И не соврал. В Токио он разнес всех в пух и прах, без шансов. А после финала ходил и улыбался, о
И похоже, что мы можем увидеть кубинского гиганта на Играх в Париже. До Олимпиады в Токио Лопес уверенно говорил, что уйдет. Но теперь, когда на горизонте появилась пятая золотая медаль, он уже не столь категоричен.
«Пока не говорю Парижу ни да, ни нет. Я наслаждаюсь моментом, а там посмотрим. Сейчас я самый сильный в мире — Михаин Лопес», — подытожил кубинец свое выступление в Токио.
А если вам захочется понять, говорит ли это о заносчивости Лопеса или наличии у него звездной болезни, то он сам ответит вам. «Каким бы ты великим ни был, смирение всегда будет выше добродетели» — так говорит Лопес.