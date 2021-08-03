Скромный кубинский гигант. Кто побил рекорд Карелина в борьбе?

Рекорд Карелина — три золотые и одна серебряная медаль Олимпийских игр, но в Токио этот бастион пал. 38-летний Лопес стал самым титулованным мужчиной-борцом на планете по олимпийским золотым наградам.

На счету Лопеса сразу несколько достижений. Во-первых, он побил рекорд Александра Карелина по числу олимпийских побед в греко-римской борьбе. Во-вторых, вышел на первое место по медалям среди кубинцев, опередив боксеров Теофило Стивенсона и Феликса Савона и догнав по числу медалей фехтовальщика Рамона Фонста.

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Михаин родился в небольшом городе Пинар-дель-Рио. Оттуда известный борец и боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Йоэль Ромеро. Как вспоминали родители Лопеса, в детстве он был непоседой — гонялся за животными, таскал коробки с фруктами и везде старался быть первым, не уступать никому.

Сначала Михаин в борьбу и не собирался, он пробовал себя в бейсболе. А потом на него надавили родные братья Мисаэл и Микель, попытавшись затащить гиганта в бокс. Но Михаин был против, что-то не нравилось ему в боксерском действе. И уже в десять лет пришел в школу борьбы.

В 13 лет его карьера могла завершиться досрочно — он получил страшный двойной перелом ноги. Тогда отец, испугавшись, хотел забрать сына из секции. Но не тут-то было — характер Лопеса уже не имел обратного хода. «Тренер как увидел его, так уже и не хотел отпускать», — вспоминала мама Михаина. Он уже в этом возрасте стабильно выигрывал чемпионаты по борьбе среди школ.

В секции борьбы у него было два прозвища: ироничное — Малыш (за гигантские габариты) и Ужасный — за неуступчивый характер, с которым никто не мог совладать. Да и стоило ли?

Лопес уже в 17 лет попал в сборную Кубы, но не все шло гладко. На своем первом крупном соревновании — чемпионате мира 2002 года — молодой Лопес с треском провалился. Он финишировал 13-м в весовой категории до 120 кг. А на следующий год выступил и того хуже — занял 16-е место.

Не заладилось и на Олимпиаде в Афинах — в четвертьфинале кубинца остановил россиянин Хасан Бароев, ставший впоследствии Олимпийским чемпионом и лишенный медали.

«Не понимаю, что я тогда делал не так. Я был готов, был заряжен. Но медали не шли ко мне», — вспоминал об этом впоследствии Лопес.

Но начиная с 2005 года результаты упорного и упрямого кубинца пошли вверх. Он стал чемпионом мира в 2005, 2007, 2009 и 2010 годах. Параллельно Лопес восстановил паритет с Бароевым, выиграв в финале Олимпийских игр в Пекине. С этого момента и началось правление кубинца.

С уходом Бароева по пятам за Лопесом следовал турок Рыза Каяалп. И хоть золотые медали Каяалп не завоевывал, но периодически портил кровь кубинцу. Потом Лопесу покорились Игры в Лондоне и Рио-де-Жанейро. Везде он разносил соперников и вот уже вплотную приблизился к Карелину.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/KJ3brKOO4G4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Лопес теперь уже трехкратный олимпийский чемпион, это надо учитывать, — сказал тогда Карелин пресс-службе ЦСКА. — Все соперники кубинца ему проиграли на пути к трем золотым олимпийским медалям. Как они могут говорить, что он несовершенен, если все они у него падали. Вы ждете, что проигравшие ему соперники скажут: Лопес — тряпка? Не получится, не бьется по табличке. Надо превозносить, чтобы не утратить собственное величие».

Но Лопес уже дышал в спину. Говорят, что у кубинских спортсменов нет возраста и к 30 они только набирают обороты. Похоже, в случае с Лопесом так и есть. Он почти не выступал перед Играми в Токио, разве что на паре региональных соревнований. Но гарантировал всем, что приедет в своей лучшей форме. И не соврал. В Токио он разнес всех в пух и прах, без шансов. А после финала ходил и улыбался, о чем-то по видео говорил с президентом Кубы, шутил над журналистами и признавался в уважении к Карелину.

«Я его очень уважаю, — сказал Лопес. — Карелин был мотивацией для меня, я смотрел и хотел быть еще лучше. Он настоящий медведь, пример для всех нас, мы учились на его схватках. Но сейчас я лучший, хотя и выражаю ему большое уважение и признание».

И похоже, что мы можем увидеть кубинского гиганта на Играх в Париже. До Олимпиады в Токио Лопес уверенно говорил, что уйдет. Но теперь, когда на горизонте появилась пятая золотая медаль, он уже не столь категоричен.

«Пока не говорю Парижу ни да, ни нет. Я наслаждаюсь моментом, а там посмотрим. Сейчас я самый сильный в мире — Михаин Лопес», — подытожил кубинец свое выступление в Токио.