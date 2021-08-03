Личный тренер Шубенкова: у Сергея что-то щелкнуло во время разминки, ему очень больно
Сергей Клевцов, личный тренер легкоатлета Сергея Шубенкова, рассказал,
Сергей Клевцов, личный тренер легкоатлета Сергея Шубенкова, рассказал,
«Эта проблема с ногой у него давно. Мы лечились, пытались… Сейчас на разминке побежал — и всё…
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград.
Лидирует Китай (32−20−16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.