Личный тренер Шубенкова: у Сергея что-то щелкнуло во время разминки, ему очень больно

«Эта проблема с ногой у него давно. Мы лечились, пытались… Сейчас на разминке побежал — и всё… Что-то щёлкнуло. Сейчас нога во льду. Ждём. В кресле поедем в центр делать УЗИ. Ахилл вроде целый. Что щёлкнуло — непонятно. Но ему очень больно», — сообщает в своём телеграм-канале журналист «СЭ» Владимир Иванов.