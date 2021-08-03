Никита Нагорный завоевал бронзу в упражнениях на перекладине на Олимпиаде-2020 в Токио

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Нагорный показал результат 14,533 балла.

Золото завоевал японец Даики Хасимото, на счету которого 15,066 балла. Вторым стал хорват Тин Србич (14,900 балла).

Ранее на ОИ в Токио Нагорный стал олимпийским чемпионом в командном многоборье и бронзовым призёром — в личном. Также он серебряный призёр Игр-2016 в командном многоборье.