Никита Нагорный завоевал бронзу в упражнениях на перекладине на Олимпиаде-2020 в Токио

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
32
20
16
2США
22
27
19
5Россия
13
21
18
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Арви Мартин Саволайнен
Мохаммадади Шарави
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Алекс Герго Шоке
Тадеуш Михалик
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Финал
Тамаш Лоринц
Акжол Махмудов
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рафик Хусейнов
Карапет Чалян
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Шохеи Ябику
Мохаммадали Гераи
Результаты
Бокс
до 69 кг. Мужчины. Финал
Пет Маккормак
Роньель Иглесиас Сотолонго
Результаты
Гимнастика спортивная
Перекладина. Мужчины. Финал
Даики Хасимото
Тин Србич
Никита Нагорный
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Мужчины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Франция
Результаты
Гимнастика спортивная
Бревно. Женщины. Финал
Гуань Чэнтчэнь
Тан Сицзин
Симона Байлз
Результаты
Велоспорт - Трек
Командная гонка преследования. Женщины. Финал
Германия
Великобритания
США
Результаты
Парусный спорт
Накра 17. Микст. Финал
Италия
Великобритания
Германия
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Мужчины. Финал
Цзоу Цзинюань
Лукас Даузер
Ферхат Арыджан
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Мужчины. Финал
Се Сыи
Ван Цзунюань
Джек Ло
Результаты
Парусный спорт
Финн. Мужчины. Финал
Джайлз Скотт
Жомбор Берец
Хоан Кардона
Результаты
Парусный спорт
49-ые. Мужчины. Финал
Великобритания
Новая Зеландия
Германия
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-двойка, 500 м. Женщины. Финал
Новая Зеландия
Польша
Венгрия
Результаты
Бокс
до 57 кг. Женщины. Финал
Нести Петекио
Сена Ирие
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-одиночка, 1000 м. Мужчины. Финал
Балинт Копас
Адам Варга
Фернанду Пимента
Результаты
Парусный спорт
49-ые. Женщины. Финал
Бразилия
Германия
Нидерланды
Результаты
Легкая атлетика
400 м с/б. Мужчины. Финал
Карстен Вархольм
Рэй Бенджамин
Алисон Дос Сантос
Результаты
Расписание событий
Конный спорт. Микст
13:00скороКонкур, личное первество. Микст. Квалификация
Бейсбол. Мужчины. Классификационный матч 1/8 финала
13:00скороИзраильДоминиканская Республика
Легкая атлетика. Мужчины
13:10скоро100 м с/б. Мужчины. Предварительный раунд
Легкая атлетика. Мужчины
13:15скороЯдро. Мужчины. Квалификация A
Легкая атлетика. Мужчины
13:20скороШест. Мужчины. Финал
Настольный теннис. Женщины. 1/2 финала
13:30скороГонконгЯпония
Синхронное плавание. Женщины
13:30скороДуэты. Женщины. Техническая программа
Водное поло. Женщины. 1/4 финала
13:50скороАвстралияРоссия
Тяжелая атлетика. Мужчины
14:00скороВесовая категория до 109 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Легкая атлетика. Мужчины
14:00скоро5000 м. Мужчины. Предварительный раунд
Футбол. Мужчины. 1/2 финала
14:00онлайнЯпония0Испания0
Легкая атлетика. Женщины
14:35скороМолот. Женщины. Финал
Легкая атлетика. Мужчины
14:40скороЯдро. Мужчины. Квалификация B
Гандбол. Мужчины. 1/4 финала
14:45скороГерманияЕгипет
Греко-римская борьба. Мужчины. Финал
14:45скороМуса ЕвлоевАртур Алексанян
Легкая атлетика. Мужчины
14:50скоро200 м. Мужчины. Полуфиналы
Вольная борьба. Женщины. Матч за 3-е место
14:55скороСара ДошоАлла Черкасова
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
15:00скороТина Граудина / Анастасия КравченокаХизер Бэнсли / Бренди Уилкерсон
Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала
15:00скороАвстралияАргентина
Вольная борьба. Женщины. Матч за 3-е место
15:10скороМеерим ЖуманазароваБатсетсег Соронзонболд
14:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Никита Нагорный завоевал бронзу в упражнениях на перекладине на Олимпиаде-2020 в Токио

Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль в упражнениях на перекладине на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

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20
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Нагорный показал результат 14,533 балла.

Золото завоевал японец Даики Хасимото, на счету которого 15,066 балла. Вторым стал хорват Тин Србич (14,900 балла).

Ранее на ОИ в Токио Нагорный стал олимпийским чемпионом в командном многоборье и бронзовым призёром — в личном. Также он серебряный призёр Игр-2016 в командном многоборье.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32−20−16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
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Кокугикан Арена
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Парк Мусасинономори
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Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
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Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
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Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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